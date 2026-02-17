ఆ రాశి వారికి బంధుమిత్రులతో వివాదాలు- హనుమాన్ ఆరాధన మేలు!
2026 ఫిబ్రవరి 17వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Horoscope Today February 17th 2026 : 2026 ఫిబ్రవరి 17వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. తోటివారి సహకారంతో ఉద్యోగంలో పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగవద్దు. స్నేహితుల సహకారంతో నూతన వ్యాపారానికి శ్రీకారం చుడతారు. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనంతో మెలగాలి. ఆత్మీయులతో సంబంధాలు దెబ్బ తినకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతికి సంబంధించిన సూచనలు ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో స్వయంకృషి, సహనం సత్ఫలితాన్నిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ధర్మసిద్ధి ఉంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే శ్రమ తగ్గుతుంది. ఆర్థికంగా శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో స్పష్టమైన వైఖరితో ఉంటే మంచిది. ప్రతికూల ఆలోచనలు విడిచి పెట్టండి. ప్రయాణాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో తీవ్ర జాప్యం అసహనం కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనిభారం, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. అధికారులతో సహనంతో మెలగాలి. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. పనులు వాయిదా వేయకుండా ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేసుకోవాలి. ఆర్థికపరమైన చికాకులు ఉండవచ్చు. బంధుమిత్రులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు మెరుగైన భవిష్యత్తుకు దోహదం చేస్తాయి. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుంటారు. మధుర జ్ఞాపకాలు నెమరువేసుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో కీలక చర్చలు చేస్తారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తి కరంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యక్తిగతంగా కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. వృత్తిపరమైన, వ్యాపారపరమైన చర్చల్లో నిర్ణయాధికారం మీదే అవుతుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఖర్చులు తగ్గించుకుని భవిష్యత్ అవసరాల కోసం పొదుపు చేయడం మంచిది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో గౌరవ, మర్యాదలు పెరుగుతాయి. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. కీర్తిప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు సఫలం అవుతాయి. ప్రియమైన వారితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభించకపోవడంతో నిస్పృహ చెందుతారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోవద్దు. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. డబ్బు తెలివిగా ఖర్చు చేయాలి. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నిబద్ధతతో పనిచేస్తే ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం ధైర్యాన్నిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో సమయానుకూల నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ధైర్యంగా ఒత్తిడి అధిగమిస్తారు. వ్యాపారంలో ఆచి తూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. లక్ష్మీయోగం అనుకూలంగా ఉంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆస్తులు సమకూరుస్తారు. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఏకాగ్రత అవసరం. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. గణపతి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో ధైర్యంగా ముందుకు సాగితే విజయం సిద్ధిస్తుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మానసికంగా దృఢంగా ఉండడం అవసరం. ముందుచూపుతో వ్యాపారంలో నష్టాన్ని నివారించవచ్చు. బంధుమిత్రులతో విభేదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శని ధ్యానంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.