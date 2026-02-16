ఆ రాశి వారిని అదృష్టం వరిస్తుంది- లక్ష్మీకటాక్షంతో ఐశ్వర్యవంతులు అయ్యే ఛాన్స్!
2026 ఫిబ్రవరి 16వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : February 16, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today February 16th 2026 : 2026 ఫిబ్రవరి 16వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందకరంగా ఉంటుంది. ఆశించిన కార్యాలు సఫలం అవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో పురోగతి స్పష్టంగా గోచరిస్తోంది. వృత్తి పరంగా ముఖ్యమైన చర్చలు ఫలవంతంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. బంధుమిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపార విస్తరణకు, నూతన పెట్టుబడులకు అనువైన సమయం. ఉద్యోగంలో అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. తీర్థయాత్రల ద్వారా ప్రేరణ పొందుతారు. సన్నిహితుల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఆదాయం పెరిగినప్పటికీ ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలున్నప్పటికీ అధిగమించి ముందుకు సాగితే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో చురుగ్గా వ్యవహరిస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో సంయమనం పాటించండి. వివాదాలు, వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. ఆర్థిక సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రశాంతత కలుగుతుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలున్నప్పటికీ సహనంతో ప్రయత్నిస్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు ఏర్పడతాయి. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. పెద్దలతో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం. ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుంటాయి. వ్యాపారులు తమ అంచనాలకు మించిన లాభాన్ని అందుకుంటారు. కుటుంబ వాతావరణం అస్థిరంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు రాకుండా చూసుకోండి. ప్రణాళిక లోపంతో డబ్బు విపరీతంగా ఖర్చవుతుంది. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆంజనేయస్వామి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. అంది వచ్చిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే అద్భుతమైన పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. షేర్స్ లోనూ, స్టాక్స్ లోనూ పెట్టుబడులు పెట్టకండి. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అధికారులతో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఉద్యోగ స్థిరత్వంపై దృష్టి సారించాలి. వ్యాపారంలో వేసే ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయాలి. కొత్త ప్రయత్నాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. మానసికంగా విపరీతమైన ఒత్తిడి వుంటుంది. బంధువులతో కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగవద్దు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనంతో మేలు జరుగుతుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేసే అనేక సంఘటనలు ఈ రోజు జరుగుతాయి. అదృష్టం వరిస్తుంది. లక్ష్మీకటాక్షంతో ఐశ్వర్యవంతులు అవుతారు. వ్యాపారులు కొత్త వెంచర్లు మొదలుపెట్టడానికి ఇది తగిన సమయం. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. కీలక చర్చలు సఫలం అవుతాయి. ప్రయాణాలు ఆనందంగా సాగుతాయి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సాహసోపేతమైన ప్రయత్నాలతో విజయం సాధిస్తారు. ధనధాన్య లాభాలున్నాయి. బంధు మిత్రులతో శుభకార్యాల్లో సంతోషంగా గడుపుతారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు, వ్యాపారులకు అనుకూలమైన రోజు. పదోన్నతులు, గౌరవం పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. పనిభారం పెరగడంతో తీరికలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేయడంపై దృష్టి సారిస్తారు. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబసభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది. ఒక సంఘటనతో కలత చెందుతారు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. శని ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో సర్వత్రా అనుకూలత ఉంటుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు స్థిరంగా కొనసాగుతాయి. బుద్ధిబలంతో ఒక ముఖ్యమైన సమస్యను పరిష్కరిస్తారు. సామాజికంగా పరపతి పెరుగుతుంది. వ్యాపారులకు నూతన ప్రయత్నాలు ఉపయోగకరంగా వుంటాయి. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.