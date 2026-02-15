ఆ రాశి వారికి వ్యాపారంలో శుభయోగాలు- అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు!
2026 ఫిబ్రవరి 15వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : February 15, 2026 at 12:02 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. అధిక ఖర్చులు నియంత్రించాలి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధు మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనోబలంతో లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆర్థిక పరిసితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో తీర్ధయాత్రలకు వెళ్తారు. విదేశాల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఒక సంఘటన ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శివాష్టకం పఠిస్తే శుభాలు చేకూరుతాయి.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎన్ని ఆటంకాలున్నా పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే ఆపదలు తొలగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో, బంధుమిత్రులతో సంబంధ బాంధవ్యాలు పటిష్ఠం చేసుకోవడం మంచిది. ప్రతికూల ఆలోచనలు విడిచి పెట్టాలి. ఉద్యోగులకు స్థానచలనం ఉండవచ్చు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. ఖర్చుల మీద అదుపు ఉంచండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. చంద్రమౌళీశ్వరస్వామికి అభిషేకం జరిపించుకుంటే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాది రంగాల్లో సానుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ అధికార పరిధి పెరుగుతుంది. సంతానాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. స్నేహితులు, ప్రియమైనవారితో సంతోషంగా గడుపుతారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థికంగా లాభపడతారు. సమాజంలో గౌరవం పొందుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివ పంచాక్షరీ మంత్రం జపం శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. వ్యాపారంలో శుభయోగాలున్నాయి. ఇంటా బయట గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. ఉన్నతాధికారులతో లౌక్యంగా వ్యవహరించండి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. లింగాష్టకం పఠిస్తే మేలు జరుగుతుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు వుంటాయి. ఉద్యోగంలో అధికార పరిధి విస్తరిస్తుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటే విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ముందుచూపుతో ఆర్థిక సమస్యలు అధిగమించవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభప్రదం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ప్రతి పని జాగ్రత్తగా చేయాలి. విమర్శకుల నిందలు బాధిస్తాయి. ఇతరుల మీ పట్ల చూపే నిర్లక్ష్యం విచారం కలిగిస్తుంది. ఆస్తికి సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రయాణం మానుకోండి. కుటుంబ వాతావరణం అస్థిరంగా ఉండటానికి అవకాశం ఉంది. అవమానకర పరిస్థితులకు దూరంగా ఉండండి. శని శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందకరంగా ఉంటుంది. మీ బుద్ధిబలంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. మానసిక ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. వ్యాపారులు నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహం లోపిస్తుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో తరచూ ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో గందరగోళం నెలకొంటుంది. కుటుంబ వాతావరణం ఉద్రిక్తంగా ఉండవచ్చు. పెద్దలతో సౌమ్యంగా వ్యవహరించండి. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శివ సహస్రనామాలు చదువుకోవడం మంచిది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు, వ్యాపారులకు ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మీ ప్రయత్నాలు, బాధ్యతలు, కర్తవ్యాలూ అన్నీ ఫలిస్తాయి. పరపతి పెరుగుతుంది. ప్రమోషన్ లభించే సూచనలున్నాయి. స్నేహితులు, బంధువులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. గృహంలో శాంతి, సౌఖ్యాలు నెలకొంటాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వాహనప్రమాదాలకు అవకాశం ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. పరమేశ్వరుని దర్శనం క్షేమదాయకం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో చెప్పుకోదగిన మార్పులేమీ ఉండవు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేస్తే మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. మానసికంగా అస్థిరంగా ఉంటారు. ఖర్చులను అదుపులో పెట్టుకోవాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో పనిభారం, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలం, ప్రశంస లభిస్తాయి. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. ఇంటి మరమ్మతుల కోసం అధిక ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. అనారోగ్య సమస్యలు అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివాభిషేకంతో సమస్యలు తొలగుతాయి.