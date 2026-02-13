ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి జీవిత భాగస్వామితో ఘర్షణలు- అప్రమత్తంగా ఉంటే మంచిది!

2026 ఫిబ్రవరి 13వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 13, 2026 at 12:02 AM IST

Horoscope Today February 13th 2026 : 2026 ఫిబ్రవరి 13వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పరిస్థితులు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో సమష్టి నిర్ణయాలతో ముందుకెళ్తే మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. కుటుంబ కలహాల్లో మౌనం వహించడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు పనులకు ఆటంకాలుగా మారుతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. నూతన కార్యక్రమాలు విజయవంతం అవుతాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ఊహించని ధనలాభాలు అందుకుంటారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలు ఫలవంతం. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఉద్యోగులకు స్థానచలనం ఉండవచ్చు. భవిష్యత్తు గురించి బంధుమిత్రులతో సమాలోచనలు చేస్తారు. సామాజికంగా కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఖర్చులు అధికంగా ఉంటాయి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గొప్ప సంకల్ప బలంతో తలపెట్టిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ధనలాభాలు ఉంటాయి. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందోత్సాహాలతో నిండి ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో ఆనందప్రదమైన క్షణాలు గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. అష్టలక్ష్మి స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోవాలి. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. స్నేహితులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ప్రయాణాల్లో శ్రమ అధికంగా ఉంటుంది. సమయానికి నిద్రాహారాలు అవసరం. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి కావాలంటే పట్టుదల అవసరం. ఉద్యోగంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ముఖ్యమైన పనులు ఈ రోజు వాయిదా వేస్తే మంచిది. కొన్ని సంఘటనలు మానసిక ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. ప్రియమైన వారితో మనస్పర్థలు ఏర్పడవచ్చు. ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగ స్థిరత్వం కోసం చేసే ప్రయత్నాల్లో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. నూతన పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. సోదరులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఒక తీర్థయాత్ర ఉండవచ్చు. విదేశాల నుంచి శుభవార్త అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఒక శుభవార్త మీ మనోబలాన్ని పెంచుతుంది. పరోపకార పనులతో ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అదృష్టయోగం ఉంది. అన్నివిధాలా అనుకూలమైన సమయం. ఏ పని తలపెట్టినా విజయం వెన్నంటే ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనూహ్యమైన ధనలాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఇంట్లో శుభకార్యం జరిగే అవకాశం ఉంది.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని సంఘటనలు మిమ్మల్ని నిరుత్సాహ పరుస్తాయి. మీ సంపద, ప్రతిష్ఠకు నష్టం కలిగే అవకాశాలున్నాయి కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో ఘర్షణలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. సామాజిక, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల కోసం అధికంగా ఖర్చు చేస్తారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. తలపెట్టిన కార్యక్రమాలన్నీ విజయవంతం అవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక లాభాలతో చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి అనుకూలమైన సమయం. సమాజంలో ప్రతిష్ఠ, ప్రజాదరణ పెరగవచ్చు. శత్రువులపై నైతిక విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఖర్చులు తెలివిగా నిర్వహించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభప్రదం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనుభవజ్ఞుల మార్గదర్శకత్వంలో ముందడుగు వేసి సత్ఫలితాలు అందుకుంటారు. ధనధాన్య లాభాలున్నాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో సమయానుకూల నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో ఖర్చులు అదుపు చేయవచ్చు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

