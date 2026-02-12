ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశుల వారికి నేడు వ్యాపారంలో లాభాలు- శివారాధన శ్రేయస్కరం!

2026 ఫిబ్రవరి 12వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 12, 2026 at 12:02 AM IST

4 Min Read
Horoscope Today February 12th 2026 : 2026 ఫిబ్రవరి 12వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా నూతన అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. వ్యాపారంలో స్థిరమైన ప్రగతి గోచరిస్తోంది. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో గతంలో చేసిన పొరపాట్లు పునరావృతం కాకుండా జాగ్రత్త వహించాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా పుంజుకుంటారు. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం పఠించడం శ్రేయస్కరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాఫీగా సాగిపోతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అందరినీ కలుపుకుని ముందుకు పోవడం వల్ల విజయం సాధిస్తారు. ముఖ్యమైన పనుల్లో కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) :మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. దృఢమైన మనసుతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఇంటా బయట అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ధనలాభాలు ఉంటాయి. బంధుమిత్రులతో, కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సూచనలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థికంగా అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో స్పష్టమైన వైఖరితో ఉండాలి. కొందరి ప్రవర్తన బాధ కలిగిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. దుర్గాధ్యానం శక్తినిస్తుంది.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. పెద్దల ఆశీర్వాదంతో తలపెట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో చిన్న చిన్న సమస్యలు కూడా నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. అధికారులతో అప్రమత్తంగా నడుచుకోవాలి. బంధువులతో మితభాషణం మేలు చేస్తుంది. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా ఆశించిన ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో పనిభారం పెరగడంతో ఒత్తిడికి గురవుతారు. వ్యాపారంలో ప్రతి అడుగు ఆలోచించి వేయాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కాలం పూర్తిగా అనుకూలంగా ఉంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ధనలాభ సూచనలున్నాయి. ఉద్యోగంలో గౌరవం, ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ధనాదాయాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. కీర్తిప్రతిష్ఠలు వృద్ధి చెందుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. లక్ష్మీ సహస్రనామాలు చదువుకోవడం మంచిది.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. స్వయంకృషితో లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు వృద్ధి చెందుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ధనలాభాలు ఉంటాయి. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబ సౌఖ్యం, ఆనందం వృద్ధి చెందుతాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. వాహన ప్రమాదాలకు ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు ఈ రోజు ఫలప్రదం అవుతుంది. నూతన ప్రాజెక్టులు చేపడతారు. పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. ప్రభుత్వ పరంగా రావాల్సిన బకాయిలు వసూలవుతాయి. ఉద్యోగ స్థిరత్వం కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ప్రయాణాలకు అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్, జీతం పెరుగుదల వంటి శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉన్నతాధికారులు మీ ప్రతిభకు అందించిన ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

మీనం (Pisces) :మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషదాయకంగా ఉంటుంది. ఎన్నాళ్ళుగానో ఎదురు చూస్తున ఒక శుభవార్తను అందుకుంటారు. కుటుంబలో ఉత్సాహం, సంతోషం వెల్లివిరుస్తాయి. ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఈ రోజు మంచిరోజు. ప్రారంభించిన పనుల్లో సృజనాత్మకంగా వ్యవహరించి విజయం సాధిస్తారు. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

ETV Bharat Logo

