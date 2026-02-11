ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి వ్యాపారంలో ఉన్న ఆటంకాలు తొలగిపోతాయ్!- ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు!

2026 ఫిబ్రవరి 11వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 11, 2026 at 12:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today February 11th 2026 : 2026 ఫిబ్రవరి 11వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. వ్యాపారంలో ధనయోగాలున్నాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. సన్నిహితులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటుంది. ప్రయాణాలు ఆనందంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో స్థిరమైన నిర్ణయాలతో ముందుకెళ్లడం మంచిది. ఉద్యోగంలో బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కీలక సమస్యలు సునాయాసంగా పరిష్కరిస్తారు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఘర్షణలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటిస్తే ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

మిథునం (Gemini) :మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. ఈర్ష్య అసూయపరుల నుంచి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమయానుకూల నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. కీలక వ్యవహారాల్లో స్వీయ నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొంత శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. సన్నిహితులతో వివాదాలు రాకుండా చూసుకోండి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీరామ నామజపం శక్తినిస్తుంది.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్పష్టమైన ఆలోచన విధానంతో లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. సమయపాలన, క్రమశిక్షణతో సత్ఫలితాలు సాధించవచ్చు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు తెలివిగా నిర్వహించాలి. మిత్రబలం పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తప్పనిసరి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. దైవానుగ్రహం అండగా ఉంటుంది. ఎలాంటి క్లిష్టమైన సమస్య అయినా సునాయాసంగా పరిష్కరిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగు పడుతుంది. నూతన ప్రయత్నాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సమస్యలు ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. శ్రేష్ఠమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఇంటా బయట మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో అధికార యోగం ఉంది. వ్యాపార విస్తరణకు అనువైన సమయం. ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన శుభకరం.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కాలం అన్నివిధాలా సహకరిస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. తలపెట్టిన కార్యాలు విజయవంతం అవుతాయి. ధనయోగం ఉంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, గౌరవం ఉంటాయి. మీ ఖ్యాతి నలువైపులా విస్తరిస్తుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అంత అనుకూలంగా లేనందున అన్ని విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఒత్తిడి పెరగకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతతో నడుచుకుంటే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో నిర్లక్ష్యం వల్ల నష్టపోవచ్చు. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. దుర్గాస్తుతి పారాయణ శ్రేయస్కరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. మీ మనోధైర్యమే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమస్యలు చాకచక్యంగా పరిష్కరిస్తారు. అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. స్వయంకృషితో ముందుకు సాగితే విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించాలి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

మీనం (Pisces) :మీన రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. మీ శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కొత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టడానికి మేలైన సమయం. బంధుమిత్రులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.