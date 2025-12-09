ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి అనారోగ్య సమస్యలు- ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది!

2025 ​​డిసెంబర్ 9వ తేదీ (మంగళవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 9, 2025 at 12:02 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today December 9th 2025 : 2025 డిసెంబర్ 9వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఆర్థికంగా శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. శత్రువులతో జాగ్రత్తగా ఉండండి. కీలక వ్యవహారాల్లో ధైర్యం అవసరం. భావోద్వేగాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. మీ తల్లిగారి అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఆంజనేయస్వామి దర్శనంతో శత్రుజయం కలుగుతుంది.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సత్ఫలితాలు అందుకుంటారు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో మనోనిబ్బరంతో ఉండాలి. అస్థిర బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలతో సమస్యలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులు కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞులు సంప్రదించడం మంచిది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవబలంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం త్వరగా లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం పొందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో లాభాలు నిరాశ కలిగించినా పట్టు వదలకుండా ప్రయత్నిస్తే మంచిది. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. సన్నిహితులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అంత అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి అన్ని రంగాల్లో జాగ్రత్త వహించడం అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో తోటివారి సహాయ సహకారాలతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ఫలితాలు అందుకోవచ్చు. ధార్మిక, పరోపకార కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ప్రశాంతతనిస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులు అధికారుల మెప్పు కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు, ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. రుణసమస్యలు తలెత్తకుండా చూసుకోండి. మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. కుటుంబంలో తొందరపాటు మాటలతో వివాదాలు ఏర్పడవచ్చు. న్యాయపరమైన విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. మీ ఖ్యాతి, ప్రజాదరణ అన్ని వైపుల నుంచి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. స్నేహితులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. ఇంట్లోనూ, పనిప్రదేశంలోనూ ఆహ్లాదకర వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ వచ్చే సూచనలు అధికంగా ఉన్నాయి. కుటుంబంలో ఉత్సాహం వెల్లివిరుస్తుంది. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు, సహోద్యోగుల నుంచి సహకారం అందుకుంటారు. ఆర్థిక సమస్యలు తొలగుతాయి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలలో ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఊహించని సవాళ్లు ఆందోళన ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. కుటుంబం పట్ల బాధ్యతతో ఉండాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రద్ధ, ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. కొన్ని ఊహించని సంఘటనలు విచారం కలిగిస్తాయి. కుటుంబంలో అకారణ కలహాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో దూకుడు తగ్గించుకుని నిదానంగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శ్రీ దుర్గాదేవి దర్శనం శుభప్రదం.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యాపారులు స్వయంకృషితో లక్ష్యాలు చేరుకుంటారు. పరోపకార, ధార్మిక కార్యక్రమాలతో అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

కుంభం (Aquarius) :కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవబలంతో చేపట్టిన పనులను ముందుకు తీసుకెళ్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పేరు, గుర్తింపు పెరుగుతాయి. ఊహించని ఆర్థిక లాభాలతో సంతోషంగా ఉంటారు. కుటుంబ వాతావరణం ఆహ్లాదభరితంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాల్లో స్పష్టత అవసరం. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. సమయానుకూల నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. కొన్ని సంఘటనలు విచారం కలిగిస్తాయి. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆర్థిక సమస్యలు రాకుండా ఖర్చులు అదుపు చేయండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. ఆంజనేయస్వామి దండకం పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.