ఆ రాశి వారికి నేడు ప్రమోషన్ వచ్చే ఛాన్స్- శివారాధన శ్రేయస్కరం!
2025 డిసెంబర్ 8వ తేదీ (సోమవారం) రాశిఫలాలు
Published : December 8, 2025 at 12:01 AM IST
Horoscope Today December 8th 2025 : 2025 డిసెంబర్ 8వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి దిశగా చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. నూతన కార్యక్రమాలు విజయవంతం అవుతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరిగినా ఫలితాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనంతో నడుచుకోవాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాఫీగా సాగిపోతాయి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. అధికారుల మద్దతు ఉంటుంది. వ్యాపారపరమైన ఆందోళన, సవాళ్లు చుట్టుముడతాయి. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థిక పరమైన ఒత్తిళ్లు ఉండవచ్చు. కుటుంబసభ్యుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం మిశ్రమంగా ఉన్నప్పటికీ సమయస్ఫూర్తి, చాకచక్యంతో సత్ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. వ్యాపారంలో మీ కఠోర శ్రమ ఆర్థిక లబ్ధి చేకూరుస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు దక్కుతాయి. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మేలు చేస్తుంది. ఉద్యోగంలో అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆదాయం పెరగడంతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. కుటుంబంలో ఆనందకర వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా కొన్ని ఊహించని ఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో చిత్తశుద్ధి, పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే విజయం సిద్ధిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. కోపావేశాలను అదుపులో ఉంచుకోండి. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ఉత్తమ ఫలితాలు సొంతం అవుతాయి.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన అభివృద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఉద్యోగులు ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న పదోన్నతులు అందుకుంటారు. ఆర్థికపరమైన లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ప్రయాణాలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధైర్యం, పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే విజయం మీదే! అదృష్టం మీ వెన్నంటే ఉంటుంది. తలపెట్టిన అన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. మీ ప్రతిభతో ఉన్నతాధికారులను మెప్పిస్తారు. ప్రమోషన్ ఛాన్స్ ఉంది. ఇంట్లో ఆనందకరమైన వాతావరణం వెల్లివిరుస్తుంది. శుభకార్యాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. సరైన సమయంలో, స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. సన్నిహితుల సహాయంతో కీలక వ్యవహారాల్లో ముందడుగు వేస్తారు. వ్యాపారంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ చాకచక్యంతో అధిగమిస్తారు. చేపట్టిన పనులన్నీ ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాల్లో స్థిరత్వం అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలి. అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. వ్యాపారంలో ఊహించని నష్టాలు సంభవించే ప్రమాదముంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపార అవకాశాలు మెరుగు పడతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అనువైన సమయం. కొత్త పెట్టుబడులు ఆదాయాన్ని పెంచుతాయి. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడుల నుంచి భారీ లాభాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో క్రమశిక్షణతో మెలగాలి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. గణపతి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇతరుల సహాయంతో చేపట్టిన పనులన్నీ సజావుగా పూర్తి చేస్తారు. మీ ప్రతిభకు, సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ఆర్థికంగా పురోగతి ఉంటుంది. శుభవార్తలతో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. శివాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్సునిస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. సృజనాత్మకత, నైపుణ్యంతో మంచి గుర్తింపు సాధిస్తారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరమైన సమస్యలు సులువుగా పరిష్కరిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఒత్తిడి లేకుండా చూసుకోండి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓర్పు, సహనం అవసరం. శ్రీరామనామ జపం శక్తినిస్తుంది.