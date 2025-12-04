ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి నేడు ఆకస్మిక ధన లాభం- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!

2025 ​​డిసెంబర్ 4వ తేదీ (గురువారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 4, 2025 at 12:02 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today December 4th 2025 : 2025 డిసెంబర్ 4వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధర్మబుద్ధితో, స్థిర చిత్తంతో వ్యవహరించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయమార్గంలో పయనిస్తారు. గొప్పవారితో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఆర్థికపరమైన లాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో పట్టు విడుపు ధోరణి పాటిస్తూ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆంజనేయస్వామి దండకం పఠిస్తే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్శ్రేయోదాయకమైన కాలం నడుస్తోంది. అన్ని రంగాల వారికి వృత్తిపరమైన అభివృద్ధి ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆకస్మిక ధన లాభం ఉండవచ్చు. సన్నిహితులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి కావాలంటే సరైన ప్రణాళిక అవసరం. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆలస్యం అసంతృప్తి కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగులు ఉన్నతాధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. పూర్వీకుల ఆస్తులు కలిసి వస్తాయి. వ్యాపారంలో ఆర్థికలబ్ధి ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో సమాచార లోపం లేకుండా జాగ్రత్త పడండి. కుటుంబ సభ్యులతో వాదోపవాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఖర్చులు అదుపు తప్పే ప్రమాదముంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధనతో మేలైన ఫలితాలు పొందవచ్చు.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసం , దృఢ నిశ్చయం ఈ రోజు అద్భుతాలు చేస్తాయి. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ ఉండవచ్చు. ఆస్తి వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంది. మీరు చేపట్టిన ధార్మిక సేవా కార్యక్రమాలు మీకు మంచి గుర్తింపు తీసుకు వస్తాయి. ధనలాభాలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. శ్రీలక్ష్మి అష్టోత్తరం చదివితే సంపదలు పెరుగుతాయి.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన ప్రతికూలతలు తొలగి పోతాయి. పలు మార్గాల నుంచి ధనాదాయం పెరుగుతుంది. ఆత్మీయులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మరిన్ని శుభాలు చేకూరుస్తుంది.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. సరైన ప్రణాళికతో ఆర్థిక సమస్యలు అధిగమిస్తారు. కుటుంబంలో ఉద్రిక్తపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. మీ పరుష మాటలు, కోపంతో సమస్యలు పెరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సంబంధాలు దెబ్బతింటాయి. ఓర్పు, సహనంతో ముందుకెళ్తే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పట్టుదల, ఓపికతో బాధ్యతలు నెరవేరుస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల నిర్ణయాలు వెలువడుతాయి. కొన్ని సంఘటనలు ఇబ్బంది పెట్టినా, సహనంతో ఎదుర్కొని ప్రశంసలు అందుకుంటారు. దైవబలంతో ఆదాయం పెరుగుతుంది. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం, సంపద, సంతోషం, అదృష్టం ఇలా అన్నీ ఒకేసారి కలిసి వస్తాయి. ఉన్నాయి. కుటుంబంలో సమన్వయ ధోరణి ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక లాభాలు ఉంటాయి. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా వ్యవహరిస్తారు. శివాష్టోత్తర శతనామావళి పఠిస్తే మేలు జరుగుతుంది.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో తరచూ ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. ఆశావాదంతో ముందుకెళ్తే కాలం అనుకూలిస్తుంది. వ్యాపారంలో అస్థిర బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆత్మీయుల సలహాలు పనిచేస్తాయి. ఆదాయం పెరిగినప్పటికీ ఖర్చులు కూడా పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి, ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో కృషికి తగిన ప్రతిఫలం ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో ఇతరుల అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వడం మంచిది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరిగినా ఫలితాలు మాత్రం సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు రాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. శని ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తే మంచిది. ఉద్యోగంలో విజయ సూచన ఉంది. అధికారులతో సత్సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో సరైన ప్రణాళికతో ముందుకెళ్లడం అవసరం. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం శక్తినిస్తుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు అశ్రద్ధ చేయవద్దు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.