ఆ రాశివారికి వ్యాపారంలో లాభాలు- కానీ దూకుడు తగ్గించుకుంటే మంచిది- దుర్గాదేవి ధ్యానం మేలు
2025 డిసెంబర్ 3వ తేదీ (బుధవారం) రాశిఫలాలు
Published : December 3, 2025 at 12:01 AM IST
Horoscope Today December 3rd 2025 : 2025 డిసెంబర్ 3వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక విషయాల్లో విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో దూకుడు, ఆధిపత్య ధోరణి తగ్గించుకుంటే మంచిది. కొత్త కార్యక్రమాలు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. శుభకార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొంత ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉంటాయి. వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. దుర్గాదేవి ధ్యానం మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో అభివృద్ధి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో శుభయోయాగాలున్నాయి. మీరు పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడులు మంచి లాభాలు అందిస్తాయి. ఉద్యోగులకు ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో శాంతియుత వాతావరణం నెలకొంటుంది. లక్ష్మీ అష్టోత్తరం చదవడం శ్రేయస్సునిస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. చక్కని ప్రణాళికతో చేపట్టిన పనుల్లో సులువుగా విజయం సాధిస్తారు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. పదవీయోగం ఉంది. మీ అధికార పరిధి విస్తరిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరగవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించకపోవడం వల్ల చిక్కుల్లో పడతారు. సరైన ప్రణాళిక లేకపోవడం వల్ల ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో బాధ్యతాయుతంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. మనోబలంతో కీలక వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. సంపదలు, స్థిరాస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభయోగాలున్నాయి. బంధు మిత్రులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. కుటుంబంతో సరదాగా, సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. పరోపకార్యక్రమాలతో పరపతి పెరుగుతుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) :వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులు స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉత్సాహంగా పనిచేస్తే శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తాయి. లక్ష్మీకటాక్షంతో ఐశ్వర్యవంతులవుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. నూతన గృహ నిర్మాణానికి అనువైన సమయం. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. పనిప్రదేశంలో కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఒత్తిడికు గురి కాకుండా చూసుకోండి. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. ప్రయణాలు వాయిదా వేసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో పెద్దల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఓర్పు, సహనంతో ప్రయత్నిస్తే సమస్యలు ఓ కొలిక్కి వస్తాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆంజనేయస్వామి దండకం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కుంభం (Aquarius) :కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రశాంతంగా గడిచిపోతుంది. ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా అన్ని పనులు సాఫీగా సాగిపోతాయి. ఆర్థిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. కోర్టు వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. బంధుమిత్రులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో లాభదాయకమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు స్వస్థాన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. అధికార పరిధి పెరుగుతుంది. దైవబలంతో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో సమాచార లోపం లేకుండా జాగ్రత్త వహించండి. డబ్బు ఆచి తూచి ఖర్చు చేయండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.