ఆ రాశి వారికి నేడు ఆర్థిక సమస్యలతో ఒత్తిడి- కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకుంటే బెటర్
2025 డిసెంబర్ 26వ తేదీ (గురువారం) రాశిఫలాలు
Published : December 26, 2025 at 12:01 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. తారాబలం అనుకూలంగా ఉన్నందున ఇంటా బయట అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. కుటుంబ పరమైన శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి ఉంటుంది. ఆదాయ వనరులు పెరగడంతో ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. పరోపకారతత్వంతో అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో ఆనందంగా గడుపుతారు. విహారయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు తిరిగి ప్రారంభిస్తారు. గ్రహ స్థితి చాలా అనుకూలంగా వుంటుంది. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో ఆత్మీయుల సహాయ సహకారాలు ఉంటాయి. ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరంగా పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా ఉండవు. కొత్త పనులు చేపట్టడానికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా లేదు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరుత్సాహకరంగా ఉంటుంది. అనవసరమైన ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఏ పని తలపెట్టినా ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగంలో అధికారులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగవద్దు. కొత్త పనులు మొదలు పెడితే ఇబ్బందులు వస్తాయి కాబట్టి వాయిదా వేస్తే మంచిది. సొంత విషయాల్లో ఇతరుల జోక్యం నివారించండి. కుటుంబ కలహాల్లో శాంతం వహించండి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. దైవబలంతో కీలక వ్యవహారాల్లో ముందడుగు వేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. ఆశించిన ఫలితాలు ఆలస్యం కావచ్చు. ఓర్పు, సహనంతో ఉండడం అవసరం. అనవసర చర్చలు, వివాదాస్పద అంశాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆర్థికంగా బాగానే ఉంటుంది. రావలసిన బకాయిలు చేతికి అందుతాయి. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు, వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. మిత్రుల సహకారంతో అదనపు ఆదాయ వనరులు సమకూర్చుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కొన్ని సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఉన్నతాధికారులు మీ పనితీరు పట్ల అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తారు. తోటి ఉద్యోగుల సహకారం లోపిస్తుంది. వ్యాపారంలో పోటీ పెరగడంతో విజయావకాశాలు ఆలస్యమవుతాయి. ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు నష్టం కలగవచ్చు. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నాయకత్వ లక్షణాలతో పదోన్నతులు అందుకుంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబధించిన శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారులు ఈ రోజు మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. శ్రీలక్ష్మి కటాక్షంతో ఐశ్వర్యవంతులవుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభప్రదం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. అధికారులతో, తోటివారితో జాగ్రత్తగా మెలగాలి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆర్థిక అంశాలు అనుకూలిస్తాయి. అనవసర వివాదాల్లో తల దూర్చకండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి వృత్తి పరమైన పురోగతి ఉంటుంది. అదృష్టం వరిస్తుంది. ధనసంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి. పూర్వీకుల ఆస్తులు కలిసి వస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ స్వధర్మమే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. ప్రారంభించిన అన్ని పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. తారాబలం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. స్థిరాస్తుల కొనుగోలు వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా గడుస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. అందరినీ కలుపుకుని ముందుకు పోవడం వలన సమస్యలు తగ్గుతాయి. వ్యాపారంలో శ్రమ, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. ఆర్థిక సమస్యలు ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీరామ నామజపం శక్తినిస్తుంది.