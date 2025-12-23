ఆ రాశివారికి నేడు జీవిత భాగస్వామితో కలహాలు- ఇష్ట దేవతారాధన మేలు!
2025 డిసెంబర్ 23వ తేదీ (మంగళవారం) రాశిఫలాలు
Published : December 23, 2025 at 7:18 AM IST
Horoscope Today December 23rd 2025 : 2025 డిసెంబర్ 23వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. మానసిక ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. కుటుంబంలో వేడుకలు, ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. బంధు మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా ముఖ్యమైన చర్చలు ఫలవంతమవుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. పూర్వీకుల ఆస్తులు కలిసి వస్తాయి. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల నిమిత్తం చేసే దూరప్రయాణాలు సఫలం అవుతాయి. ఇంటా బయట మీ గౌరవ ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు సమయం అనుకూలంగా వుంది. ఉద్యోగంలో నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. స్థిరాస్తిలో షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. కొన్ని అనుకోని సంఘటనలతో కలత చెందుతారు. కొందరి ప్రవర్తన విచారం కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగులు అధికారులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. వ్యాపారంలో ఆర్థిక నష్టాలు ఉండవచ్చు. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. చిన్ననాటి స్నేహితులను కలుసుకుంటారు. విహారయాత్రలు, విందువినోదాలతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక లాభాలకు అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాలు భాగస్వాముల ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతారు. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. శివ సహస్రనామాలు చదవడం శుభాన్నిస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అంత అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి మాట్లాడే ప్రతి మాట జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శత్రుబలం పెరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలహాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు వుంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగులు నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. కీలక వ్యవహారాల్లో సమయానుకూల నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. షేర్స్ లోనూ, స్టాక్స్ లోనూ పెట్టుబడులు పెట్టకండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఇంటా బయట వ్యతిరేక పరిస్థితులతో మానసికంగా విపరీతమైన ఒత్తిడి వుంటుంది. ఉద్యోగంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనవసర వివాదాలలో తలదూర్చవద్దు. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ప్రయాణాలు, ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. డబ్బు విపరీతంగా ఖర్చవుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మేలు జరుగుతుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అనుకూలమైన తారాబలంతో అదృష్టం వరిస్తుంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేసే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. కొత్త వెంచర్లు మొదలుపెట్టడానికి మంగళకరమైన రోజు. వ్యక్తిగత సంబంధ బాంధవ్యాలు మెరుగవుతాయి. కీలక చర్చలు సఫలం అవుతాయి. ఆర్థిక సంబంధమైన విజయం సాధిస్తారు. ప్రయాణాలు ఆనందదాయకంగా ఉంటాయి. కనకధారా స్తోత్రం పఠించడం ఐశ్వర్యకారకం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో సందిగ్ధత, అనిశ్చితి నెలకొంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొత్త ప్రయోగాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. అనుకోని రీతిలో వ్యాపారంలో నష్టాలు వస్తాయి. ఆర్థిక సమస్యలు ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. పని ఒత్తిడి, ఖర్చులు పెరుగుతాయి. సహనం కోల్పోవద్దు. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శివారాధనతో ఉత్తమ ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఆర్థికంగా విశేషంగా యోగిస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ప్రమోషన్ కు అవకాశం ఉంది. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. సమయస్ఫూర్తితో, బుద్ధిబలంతో కొత్త ప్రాజెక్టులు అందుకుంటారు. వ్యాపార పరంగా నూతన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. సామాజికంగా కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. మొహమాటంతో ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగవద్దు. జీవిత భాగస్వామితో కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి. అవివాహితులకు కల్యాణయోగం ఉండవచ్చు. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం పట్ల అశ్రద్ధ వద్దు. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.