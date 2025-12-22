ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి నేడు వ్యాపారంలో లాభాలు- అధికారులతో జాగ్రత్తగా ఉంటే బెటర్!

2025 ​​డిసెంబర్ 22వ తేదీ (సోమవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 22, 2025 at 12:01 AM IST

Horoscope Today December 22nd 2025 : 2025 డిసెంబర్ 22వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. అనవసరమైన వాదనలు, చర్చలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. సమయపాలనతో ఎప్పటి పనులు అప్పుడే చేసుకోవడం వల్ల సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రతికూల ఆలోచనలను విడిచి పెట్టండి. ఆర్థికంగా ఈ రోజు చాలా కఠినంగా ఉంటుంది. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శని ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. లక్ష్య సాధన కోసం చేసే కృషి ఫలిస్తుంది. వ్యాపారంలో ధనయోగం ఉంది. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. కొత్త పనులు మొదలు పెట్టడానికి అనువైన రోజు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు అందుకుంటారు. శుభకార్యాల్లో బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. భవిష్యత్తు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. లక్ష్మీకటాక్షసిద్ధి ఉంటుంది. ధనాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుంది. లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. పోటీదారులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఒక ముఖ్యమైన సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. మాతృవర్గం నుంచి అందిన శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. పని ప్రదేశంలో ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కోపాన్ని నియంత్రణలో పెట్టుకోవాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనిశ్చితి పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. ఒక సంఘటన ఆందోళన కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఆర్థికపరమైన ఖర్చులు పెరుగుతాయి. స్థిరమైన నిర్ణయాలతో సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టేందుకు మంచి రోజు. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుని సరదాగా గడుపుతారు. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో సంతోషం నింపుతుంది. ఆస్తి వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శుభప్రదమైన కాలం నడుస్తోంది. ఏ పని ప్రారంభించినా సత్వర విజయం లభిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. ఒక సంఘటన మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. దైవబలంతో కొన్ని సమస్యలు తొలగుతాయి. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో స్థిరమైన బుద్ధితో వ్యవహరించాలి. చంచల బుద్ధితో నష్టం కలగవచ్చు. నిరంతర కృషితో లక్ష్యాలను క్రమంగా చేరుకుంటారు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పెద్దగా మార్పులు ఉండవు. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సాఫీగా సాగిపోతాయి. గ్రహబలం అంత అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి ఏ పని తలపెట్టినా నిబద్దతతో పనిచేయడం అవసరం. ప్రణాళిక లోపంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వాహన ప్రమాదం జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధనతో ఆపదలు తొలగుతాయి.

కుంభం (Aquarius) :కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరంగా, ఆర్థికపరంగా అభివృద్ధి చెందుతారు. శుభాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీ శాంత స్వభావంతో, వాక్చాతుర్యంతో శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారుతారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికపరంగా, వృత్తిపరంగా, అనేక లాభాలు, పదోన్నతులు లభిస్తాయి. వ్యక్తిగతంగా, శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

