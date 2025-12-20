ఆ రాశి వారికి నేడు సర్వత్రా విజయమే- ఆర్థికంగా అనేక లాభాలు!
2025 డిసెంబర్ 20వ తేదీ (శనివారం) రాశిఫలాలు
Published : December 20, 2025 at 12:00 AM IST
Horoscope Today December 20th 2025 : 2025 డిసెంబర్ 20వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి అన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. పట్టుదల, ఏకాగ్రతతో పనిచేస్తే తప్పక విజయం లభిస్తుంది. కీలక విషయాల్లో సమిష్టి నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. కోపాన్ని అదుపు చేయకపోతే అనర్ధాలు కలగవచ్చు. ధార్మిక కార్యక్రమాల కోసం డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎంత కష్టపడి పని చేసినా ఫలితాలు మాత్రం నిరాశ పరుస్తాయి. ప్రణాళికబద్ధంగా లేకపోతే ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణించవచ్చు. కొత్త ప్రాజెక్టును ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం కాదు. ప్రయాణంలో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
మిథునం (Gemini) :.మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో విజయ సూచనలున్నాయి. తలపెట్టిన పనులు ఆటంకాలు లేకుండా పూర్తవుతాయి. కార్యసిద్ధి, ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రేయోదాయకమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. ధనవస్త్ర లాభాలున్నాయి. పరోపకార పనులతో కీర్తి పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. శుభకార్యాల్లో కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందోత్సాహాలతో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా గడిచిపోతుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రుల రాకతో ఇల్లంతా సందడి నెలకొంటుంది. దైవబలంతో లక్ష్యాలను సునాయాసంగా చేరుకుంటారు. ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. సంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి. వృత్తి పరంగా ఎదురయ్యే ప్రతి అవకాశాన్ని వినియోగించుకుంటే అదృష్టం సొంతమవుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో బాధ్యతాయుతంగా పనిచేస్తే శ్రేష్టమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. సమయస్ఫూర్తితో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ధనాదాయ మార్గాలు మెరుగు పడతాయి. కుటుంబంలో ప్రతికూల వాతావరణం ఉండవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో వాదనలు, ఘర్షణలకు అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగించవచ్చు. భూమి, ఆస్తి వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. డబ్బు మంచినీళ్లలా ఖర్చవుతుంది. శివారాధనతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రేష్టమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. పదోన్నతికి అవకాశం ఉంది. మీ అధికార పరిధి విస్తరిస్తుంది. వ్యాపారంలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. లాభాలు పెరుగుతాయి. సోదరులతో, సంబంధీకులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. విదేశాల నుంచి శుభవార్త అందుకుంటారు. సన్నిహితులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆర్థిక అంశాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. పలు మార్గాల నుంచి ధనలాభాలు ఉంటాయి. బంధువులతో ఆచి తూచి వ్యవహరించాలి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో ఓర్పు, సహనం అవసరం. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కనకధారా స్తోత్రం పారాయణ శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో సంపూర్ణకార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో పుణ్యక్షేత్రాల సందర్శనకు ప్రణాళిక వేస్తారు. సమాజంలో పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) :మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. గొప్ప శుభ సమయం నడుస్తోంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. భూ, గృహ, ధనధాన్య లాభాలున్నాయి. సన్నిహితులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఖర్చుల విషయంలో ఆచి తూచి వ్యవహరించండి. కోర్టు వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. చక్కని ప్రణాళికతో లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. ఆదాయం పెరగడం, ఖర్చులు తగ్గడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం పఠిస్తే సంపదలు పెరుగుతాయి.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. అదృష్టం అనుకూలిస్తోంది కాబట్టి అన్ని రంగాల్లో పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. స్థిరాస్తి పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో వేడుకలు జరుగుతాయి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్రం పఠించడం మేలు చేస్తుంది.