ఆ రాశివారికి కల్యాణ యోగం- ఆర్థిక లాభం- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం

2025 ​​ డిసెంబర్ 1వ తేదీ (సోమవారం) రాశిఫలాలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 1, 2025 at 12:01 AM IST

Horoscope Today December 1St 2025 : 2025 డిసెంబర్ 1వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సూచనలు పనిచేస్తాయి. ఆర్థిక పరిసితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అద్భుతమైన కాలం నడుస్తోంది. ఏ పని తలపెట్టినా విజయం వెన్నంటే ఉంటుంది. లక్ష్మీకటాక్షంతో ఐశ్వర్యవంతులవుతారు. శుభ గ్రహాల అనుకూలత వలన శత్రువులు కూడా మిత్రులవుతారు. శుభకార్యాల్లో బంధు మిత్రులతో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు అవలీలగా అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక ప్రయోజనాలు మెండుగా ఉంటాయి. అవివాహితులకు కల్యాణ యోగం ఉంది. సామాజిక గౌరవానికి భంగం కలిగే పనులకు దూరంగా ఉండండి. ఖర్చుల విషయంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. రెట్టించిన ఉత్సాహంతో పనిచేసి చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. కీలకమైన చర్చల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఉద్యోగులు మెరుగైన పనితీరుతో ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు, పదోన్నతులు అందుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ప్రణాళికతో ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్థిరమైన ప్రగతి గోచరిస్తోంది. ఓర్పు, సహనంతో కుటుంబంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ఆరోగ్యం గురించి శ్రద్ధ వహించాలి. వైద్యపరమైన వ్యయాలకు అవకాశం ఉంది. యోగా, ధ్యానంతో మానసిక ప్రశాంతత పొందవచ్చు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శుభ యోగాలున్నాయి. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో సులభంగా పేరు ప్రఖ్యాతలు సాధిస్తారు. వ్యాపారులకు, వారి భాగస్వాములకు మధ్య అనుకూలత ఉంటుంది. ధనధాన్య లాభాలున్నాయి. సన్నిహితులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పట్టుదలతో అనుకున్నది సాధించే వరకు విశ్రమించరు. వృత్తి పరంగా ప్రయోజనం పొందుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సిద్ధిస్తుంది. మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఖర్చులు బాగా పెరుగుతాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పట్టుదల, ఏకాగ్రత ఉంటే వృత్తి వ్యాపారాల్లో సునాయాసంగా విజయం సాధించవచ్చు. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆటంకాలు అధిగమించి ముందుకు దూసుకెళ్తారు. ఉద్యోగంలో పదవీయోగం ఉంటుంది. మీ అధికార పరిధి విస్తరిస్తుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. స్థిరాస్తి, షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండండి. కుదిరితే ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శక్తినిస్తుంది.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది.అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. వృత్తి పరంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయండి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అజాగ్రత్త నష్టం కలిగిస్తుంది. కోపాన్ని అదుపులో పెట్టుకుంటే మంచిది. సూర్య ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచి పోతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో వేడుకలు, ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. బంధు మిత్రులతో, కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఒక ఆహ్లాదకరమైన పర్యటనకు అవకాశం ఉంది. ఆస్తి వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. సరైన ప్రణాళిక, ముందు చూపుతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ తగ్గుతుంది. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో తొందరపాటు నష్టం కలిగిస్తుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కోపాన్ని అదుపు చేయకపోతే కుటుంబ సభ్యులతో వాగ్వివాదాలు రావచ్చు. విద్యార్ధులు కృషి సఫలం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన పదోన్నతులు అందుకుంటారు. లాభాలు పెరిగి ఖర్చులు తగ్గడంతో ఆర్థిక స్థిరత్వం ఉంటుంది. శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. కుటుంబ జీవితం ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. ప్రియమైన వారితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆర్థిక లాభాలకు అవకాశం ఉంది. ధార్మిక కార్యకలాపాలు, తీర్థయాత్రల కోసం అధికంగా ఖర్చు చేస్తారు. శ్రీ లలితా సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

