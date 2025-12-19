Telangana Panchayat Elections Results2025

ఆ రాశి వారికి నేడు ఖర్చులు పెరుగుతాయి- ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు జరగవచ్చు!

2025 ​​డిసెంబర్ 19వ తేదీ (శుక్రవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 19, 2025 at 12:00 AM IST

Horoscope Today December 19th 2025 : 2025 డిసెంబర్ 19వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధించాలంటే మనోబలం అవసరం. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సలహాలు అద్భుతంగా ఉపయోగపడతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ప్రయాణాలకు అనుకూలం కాదు. ఆరోగ్యపై శ్రద్ధ అవసరం. గణపతి దర్శనం శుభకరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాలు బాగుంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. సమాజంలో మంచి కీర్తి ప్రతిష్ఠలు సంపాదిస్తారు. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. గొప్పవారితో పరిచయాలు ఏర్పడుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. అద్బుతమైన పనితీరుతో, సమయస్ఫూర్తితో ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. వ్యాపారులకు ప్రభుత్వ సంబంధిత ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో చురుగ్గా వ్యవహరించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వృత్తి పరంగా గతంలో ఉన్న కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. అపజయాలకు భయపడి సమయం వృథా చేయవద్దు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. డబ్బు ఆచి తూచి ఖర్చు చేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా చూసుకోండి. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం మేలు చేస్తుంది.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాల వల్ల శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యులతో అనవసరమైన వాదనలు వస్తాయి. ప్రతికూల ఆలోచనలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. మీ మీ తల్లిగారి అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి జాగ్రత్త వహించండి. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక పరమైన జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తారు. ధార్మిక పరమైన కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒక వార్త బాధ కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగంలో సహచరుల సహకారాలు లభిస్తాయి. అవసరానికి సరిపడా ధనం అందుతుంది. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరమైన ఆందోళనలు ఇబ్బంది పెడతాయి. మీ మొండి వైఖరితో ఇంటా బయట సమస్యలు ఎదురవుతాయి. గ్రహ సంచారం అంత అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆర్థిక పరంగా అనుకూలత ఉంటుంది. ఆరోగ్య పరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేసి చేపట్టిన పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో అధికారుల అండదండలు ఉంటాయి. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. సమయస్ఫూర్తి, చాకచక్యంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనూహ్యమైన విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా విశేషమైన యోగాలున్నాయి. పలు మార్గాల నుంచి ధనలాభాలు పెరుగుతాయి. మానసిక ప్రశాంతతకు భంగం కలిగించే సంఘటనలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

మకరం (Capricorn) :మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. కీలక సమావేశాలు, చర్చల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ మెప్పిస్తారు. అందరికీ ఆమోదయోగమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలను మనోబలంతో అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ఓర్పు, సహనంతో ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆర్థికంగా మిశ్రమ సమయం. ఆదాయం పెరిగినా ఖర్చులు కూడా సమానంగా పెరుగుతాయి. అనవసర భయాందోళనలు దరిచేరనీయకండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అందరినీ కలుపుకుని ముందుకు పోవడం వల్ల ఆశించిన ఫలితాలు అందుకోవచ్చు. ముఖ్య విషయాల్లో ఆత్మీయుల సలహాలు పనిచేస్తాయి. కొందరి ప్రవర్తన విచారం కలిగిస్తుంది. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో మేలు కలుగుతుంది. అనవసర ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.

