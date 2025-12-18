Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి నేడు ప్రమోషన్ ఛాన్స్- శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం!

2025 ​​డిసెంబర్ 18వ తేదీ (గురువారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 18, 2025 at 12:02 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today December 18th 2025 : 2025 డిసెంబర్ 18వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సామాన్య ఫలితాలు ఉంటాయి. పురోగతి కోసం గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తే ప్రయోజనం ఉండవచ్చు. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు అధిగమించినప్పటికీ ఫలితాలు మాత్రం ఆలస్యం కావచ్చు. కీలక వ్యవహారాల్లో, ఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలమైన రోజు. అన్ని రంగాల వారికి కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. స్థిరమైన నిర్ణయాలతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబ పరమైన శుభవార్తలు వింటారు. శుభకార్యాల్లో బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. అనుకోకుండా ధనసంపదలు కలిసి వస్తాయి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా మనోబలంతో విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఉత్తమ ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కొందరి ప్రవర్తన మనస్థాపం కలిగిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా మెలగాలి. పెద్దలతో మాట్లాడేటప్పుడు కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. ఎవరితోనూ అనవసరమైన వాదనల్లోకి దిగవద్దు. వ్యాపారంలో ధనయోగం ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. కుదిరితే ప్రయాణం వాయిదా వేయండి. కుటుంబంలో అభిప్రాయభేదాలు రాకుండా చూసుకోండి. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శని ధ్యానంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చక్కని ప్రణాళికతో చేపట్టిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. అవసరానికి బంధుమిత్రుల సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలకు దిగవద్దు. ఆస్తి వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా జరగడంతో మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ముఖ్యమైన పనుల్లో విజయసిద్ధి ఉంటుంది. సమయపాలనతో, స్థిరమైన నిర్ణయాలతో ఉద్యోగంలో బ్రహ్మాండమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారులకు భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. ప్రియమైన వారితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అదృష్ట కాలం కొనసాగుతోంది. ఎటు చూసినా విజయావకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ధనసంపదలు పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి నరసింహస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. మనోబలంతో సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. స్వయంకృషితో ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం సాధిస్తారు. ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటుంది. ప్రయాణాలు ఆనందదాయకంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అదనపు బాధ్యతలు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో కొన్ని సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ లాభాలు ఆశించిన మేరకు ఉంటాయి. స్పష్టమైన ఆలోచన విధానంతో ముందుకు సాగితే కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ప్రయాణాలలో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. అభయ ఆంజనేయస్వామి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

మకరం (Capricorn) :మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రమోషన్ ఛాన్స్ ఉంది. శుభకార్యాల్లో సన్నిహితులు, స్నేహితులు, ఇష్టమైన బంధువులను కలుసుకుంటారు. అవివాహితులకు కళ్యాణయోగం ఉంది. ఆదాయం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని మీకు అనుకూలంగా జరుగుతాయి. వృత్తిపరంగా కూడా చక్కగా రాణిస్తారు. మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు అందుకోవడం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఒక శుభవార్త వింటారు. కీలక విషయాల్లో బుద్ధిబలం చక్కగా పనిచేస్తుంది. సమాజంలో పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆదాయం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో సహచరుల తోడ్పాటు ఉంటుంది. అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. బంధు మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ముఖ్య వ్యవహారాల్లో నిర్లక్ష్యం ప్రమాదకరం కావచ్చు. నిరంతర కృషితో ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగు పడుతుంది. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.