ఆ రాశివారు చాలా సహనంగా ఉండాలి- లేకుంటే ఇబ్బందులు తప్పవ్- శ్రీ దుర్గాస్తుతి శ్రేయస్కరం!
2025 డిసెంబర్ 17వ తేదీ (బుధవారం) రాశిఫలాలు
Published : December 17, 2025 at 12:02 AM IST
Horoscope Today December 17th 2025 : 2025 డిసెంబర్ 17వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలకమైన వ్యవహారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆదాయ మార్గాలు క్రమంగా పెరుగుతాయి. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్యం కారణంగా ప్రయాణం వాయిదా వేయాల్సి ఉంటుంది. సూర్య ఆరాధన శక్తినిస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. గొప్ప సంతోషం కలిగించే శుభవార్తలు వింటారు. కఠిన సమయాల్లో అనుకోని ఆర్థిక సాయం అందడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో, బంధువులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారుతారు. సన్నిహితులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. బుద్ధిబలం, ఉత్సాహంతో పనిచేస్తే విజయం సునాయాసంగా సిద్ధిస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో చేసే పనులు ఆశించిన ప్రయోజనాన్ని అందిస్తాయి. ఆర్థిక సంబంధమైన లబ్ధి ఉంటుంది. కీర్తి పెరుగుతుంది. ముఖ్యమైన ప్రణాళికలు అమలు చేయడంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. కొందరి ప్రవర్తన మనస్థాపం కలిగిస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ పెట్టండి. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనేక ఆటంకాలు, ఒత్తిళ్లు చుట్టుముడతాయి. నిర్ణయాల్లో స్థిరత్వం ఉండేలా చూసుకోండి. లక్ష్య సాధనలో విజయం కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. దుర్గాదేవి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున ఈ రోజు ప్రారంభించిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. కొత్త వెంచర్సు, ప్రాజెక్టులు మొదలు పెడితే బ్రహ్మాండంగా కలిసి వస్తాయి. షేర్స్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనుకూలమైన సమయం. ధార్మిక కార్యక్రమాలు, దేవాలయ సందర్శనలతో ప్రశాంతత పొందుతారు. ఆస్థి వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. విఘ్న వినాయకుని ఆరాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనవసర ఒత్తిళ్లు దరిచేరకుండా జాగ్రత్త వహించండి. పనులు మధ్యలో వాయిదా వేయకుండా సకాలంలో పూర్తి చేస్తే ఉత్తమ ఫలితాలు పొందవచ్చు. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో ఇతరుల ప్రలోభాలకు లొంగకుండా స్వీయ నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. బుద్ధిబలం, సమయస్ఫూర్తితో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గతంలో ఆగిపోయిన అన్ని పనులు తిరిగి ప్రారంభం కావడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. అన్ని వైపుల నుంచి ప్రశంసలు, ఆర్థిక లాభాలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహంతో కీలక వ్యవహారాల్లో ముందడుగు వేస్తారు. నూతన వస్తువాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అంత అనుకూలంగా లేనందున చేపట్టిన పనుల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ఆటంకాలు అధిగమించి ముందడుగు వేస్తే విజయం మీదే! ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోవద్దు. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. శ్రీ దుర్గాస్తుతి పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన సమయం నడుస్తోంది. దైవానుగ్రహంతో వరాల వర్షం కురుస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఆర్థిక లాభం చేకూరుతుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. వృత్తిలో స్థిరమైన అభివృద్ధి గోచరిస్తోంది. సమాజంలో పేరొందిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు భవిష్యత్తులో కలిసి రావచ్చు. వాహన ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో ఆపదలు తొలగుతాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారంలో మీరు పడిన కష్టానికి ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో అభివృద్ధి ఉంటుంది. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు సమర్ధవంతంగా అమలు చేస్తే ఊహకందని ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆస్తికి సంబంధించిన ఒప్పందాలు చెయ్యడానికి సరైన రోజు. కుటుంబ సభ్యులతో, సన్నిహితులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్త వహించాలి. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరగడం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. గతంలో ఆగిన పనులు తిరిగి ప్రారంభం అవుతాయి. కొత్త ప్రయత్నాలు మంచి ఫలితాలనిస్తాయి. కుటుంబంలో సమస్యలు, కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ బాధ్యతలు, కర్తవ్యాలు సక్రమంగా నిర్వహించడానికి ప్రయత్నించండి. సమయపాలనతో ఒత్తిడి అధిగమించవచ్చు. ఇతరుల విషయాల్లో ఎక్కువగా జోక్యం చేసుకోవద్దు. మేలు చేయబోతే కీడు ఎదురుకావచ్చు. ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో సహనంతో ఉండడం అవసరం. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.