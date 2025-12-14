Telangana Panchayat Elections Results2025

ఆ రాశివారికి నేడు సన్నిహితులతో విభేదాలు- ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం!

2025 ​​డిసెంబర్ 14వ తేదీ (ఆదివారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 14, 2025 at 12:01 AM IST

Horoscope Today December 14th 2025 : 2025 డిసెంబర్ 14వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధర్మబుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. సమాజంలో గొప్ప వ్యక్తులతో పరిచయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. పరోపకార గుణంతో అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. ఆర్థిక పరిసితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శనిధ్యాన శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధి గోచరిస్తోంది. పదోన్నతులకు సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారులు వ్యాపారాన్ని విస్తరించే ప్రయత్నాలలో విజయాలు సాధిస్తారు. పూర్వీకుల ఆస్తి కలిసి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఖర్చులు తగ్గించి పొదుపుపై దృష్టి సారిస్తే మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. నూతన ప్రయత్నాలు చక్కగా అనుకూలిస్తాయి. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు, లాభాల రూపంలో ధనప్రవాహం ఉంటుంది. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహసంచారం అంత అనుకూలంగా లేదు. ఉద్యోగ వ్యాపారాది రంగాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. ప్రతికూల ఆలోచనలు విడిచి పెట్టండి. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా పుంజుకుంటారు. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో నూతన బాధ్యతలు చేపడతారు. పదవీయోగం ఉంది. బాధ్యతాయుతంగా పనిచేసి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలున్నా సులువుగానే పరిష్కారం అవుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో సమాచార లోపం లేకుండా చూసుకోండి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. కుటుంబంలో ఉద్రిక్తపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విభేదాలు రాకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

తుల (Libra) :తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ధర్మసిద్ధి ఉంది. మనోధైర్యంతో చేసే పనులు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఒక సంఘటన మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. స్థానచలనం ఉండవచ్చు. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా వాదోపవాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనం, శాంతంతో ఉండడం అవసరం. ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా చేపట్టిన పనుల్లో కృషిని కొనసాగించండి. అభయ ఆంజనేయ స్వామి దర్శనం శుభకరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబ పెద్దలతో, అధికారులతో మితభాషణం మేలు చేస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శుభసమయం నడుస్తోంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో, స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు విజయాన్ని అందిస్తాయి. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సఫలం అవుతాయి. కుటుంబంలో శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారంలో స్థిరమైన లాభాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. పట్టుదల, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉన్నత స్థానంలో నిలుస్తారు. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందం, ఉత్సాహంతో నిండి ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. నూతన వాహనయోగం ఉంది.శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

కుంభం (Aquarius) :కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థితి లభిస్తుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉండవచ్చు. సహనంతో ప్రయత్నిస్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. శనిధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు పొందుతారు. బంధుమిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆర్థిక లాభాలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. శివాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్కరం.

