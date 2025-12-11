ఆ రాశి వారికి సర్వత్రా విజయమే- ఆర్థికంగా విపరీతమైన లాభాలు!
2025 డిసెంబర్ 11వ తేదీ (గురువారం) రాశిఫలాలు
Published : December 11, 2025 at 5:30 AM IST
Horoscope Today December 11th 2025 : 2025 డిసెంబర్ 11వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోబలంతో చేసే పనులు విజయానికి చేరువ చేస్తాయి. ఆర్థిక పరంగా మంచి లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయకుండా సకాలంలో పూర్తి చేయడం వలన లాభం పొందుతారు. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి. ప్రయాణాలలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అభయ ఆంజనేయస్వామి ధ్యానం మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు వృత్తి పరంగా శుభ యోగాలున్నాయి. లక్ష్య సాధనలో ముందడుగు వేస్తారు. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో అధికార యోగం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంతో ఆనందకరమైన సమయం గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల కోసం డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు వేగవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థికంగా బలమైన యోగం ఉంది. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. అనవసర ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అదృష్ట యోగం గోచరిస్తోంది. సమాజంలో మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ధనలాభాలు ఉంటాయి. నూతన ఆదాయ మార్గాలు పెరగడంతో ఆర్థికంగా బలపడతారు. సమయస్ఫూర్తితో శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ప్రయాణాలలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయ పరంపరలు కొనసాగుతాయి. మనోధైర్యంతో కీలక వ్యవహారాల్లో అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ముందుచూపుతో ఖర్చులు అదుపులోనే ఉంటాయి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో శ్రేష్టమైన శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు ఉండవచ్చు. నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి గోచరిస్తోంది. ముందస్తు ప్రణాళికతో కీలక వ్యవహారాల్లో ఆటంకాలు దూరమవుతాయి. కుటుంబ విషయాల్లో సర్దుబాటు ధోరణితో ఉండడం అవసరం. కలహాలకు, వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక సంబంధిత వ్యహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆదాయ వృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగంలో నిరంతర కృషితో ఉన్నత స్థానం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో ప్రయత్న కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో మనోబలంతో కృషి చేస్తే ఆటంకాలు తొలగి విజయం లభిస్తుంది. దైవబలంతో ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కీలక వ్యవహారాల్లో బద్దకాన్ని విడిచి కష్టపడి పనిచేయాలి. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విశేష కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధు మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తసుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. అత్యంత శుభప్రదమైన సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విశేషమైన కీర్తి సంపాదిస్తారు. బలమైన ఆర్థిక యోగంతో సంపదలు పెరుగుతాయి. స్థిరాస్తుల్లో పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. బంధుమిత్రుల అండదండలతో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబంలో కలహాలకు తావివ్వకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలదాయకంగా ఉంటుంది. శుభగ్రహాల అనుకూలతతో ఆర్థికపుష్టి సాధిస్తారు. పూర్వపుణ్య బలం ఎల్లవేళలా రక్షిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో క్రమశిక్షణతో మెలిగితే సత్ఫలితాలు సాధించవచ్చు. పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే ఆటంకాలు దూరమవుతాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు తెలివిగా నిర్వహించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.