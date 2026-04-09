ఆ రాశివారికి వ్యాపారంలో లాభాలు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!
2026 ఏప్రిల్ 9వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : April 9, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today April 9th 2026 : 2026 ఏప్రిల్ 9వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గకుండా చూసుకోవాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాల కోసం గట్టిగా కృషి చేయాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అవగాహనతో మెలిగితే సమస్యలు తొలగుతాయి. ఆరోగ్యం ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. తలపెట్టిన పనులన్నీ సజావుగా సాగుతాయి. ఉద్యోగంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. మీ స్వయంకృషితో వ్యాపారాన్ని లాభాల బాటలో నడిపిస్తారు. డబ్బుకు లోటుండదు. ధనవస్త్రాభరణ లాభాలు కలవు. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలు ఫలవంతంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. పట్టుదలే ఆయుధంగా ముందుకు సాగి శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మీ అధికారపరిధి పెరుగుతుంది. వృత్తి వ్యాపార రంగాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణ ఉంటుంది. ఊహించని ధనలాభలతో ఈ రోజంతా సంతోషంగా, ఉత్సాహంగా ఉంటారు. బంధుమిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. నూతన వాహనయోగం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. అధికారుల ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. బంధుమిత్రులతో ఆనందోత్సాహాలతో గడుపుతారు. కుటుంబంలో ఆనందప్రదమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి కావాలంటే తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో సొంత నిర్ణయాలతో నష్టం కలుగుతుంది. నిపుణుల సూచనలు పాటించకపోతే డబ్బు, సమయం వృథా అవుతాయి. కొందరి ప్రవర్తన ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న గొడవలు చికాకు పెడతాయి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. శత్రువులతో అప్రమత్తంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనువైన రోజు కాదు. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేయలేక పోతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఒత్తిడి దరిచేరకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ముఖ్య వ్యవహారాల్లో ఓర్పు చాల అవసరం. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. సన్నిహితులతో మనస్పర్థలకు అవకాశం ఉంది. వృత్తిరీత్యా వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు అశ్రద్ధ చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఒక ముఖ్యమైన వ్యవహారంలో ధనలాభం అందుకుంటారు. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి అష్టోత్తరశతనామావళి పఠించడం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో సంపూర్ణ కార్యసిద్ధి ఉంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధిని చూస్తారు. ఉద్యోగంలో ప్రశంసలు, గౌరవం అందుకుంటారు. అధికారుల ప్రశంసలు మీలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతాయి. వ్యాపారంలో నూతన వ్యూహాలు అనుసరించడం ద్వారా లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. భూ, గృహ, ధన లాభాలున్నాయి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణ శుభప్రదం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. తలపెట్టిన పనులన్నీ దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో ఆచి తూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. బంధుమిత్రులతో విందువినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఇంట్లో శుభకార్యం జరిగే అవకాశం వుంది. పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో విశేషమైన శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ మనోధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల కోసం అధిక ధనవ్యయం చేస్తారు. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కోర్టు వ్యవహారాల్లో శ్రద్ద వహించండి. వాహన ప్రమాదాలు జరగకుండా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు చాలా అనుకూలమైన రోజు. కాలం అన్నివిధాలా సహకరిస్తోంది. వ్యాపారపరంగా ఈ రోజు చాలా మంచి రోజు. నూతన పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేస్తారు. అవివాహితులకు వివాహయోగం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారపరంగా ఈ రోజు అద్బుతమైన రోజు. స్థిరాస్తి వ్యాపారులు అద్భుత ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగకపోతే సమస్యలు తప్పవు. మొహమాటంతో చిక్కుల్లో పడతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు తప్పక పోవచ్చు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.