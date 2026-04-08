ఆ రాశివారికి కల్యాణ యోగం- వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు- శివారాధన శ్రేయస్కరం!
2026 ఏప్రిల్ 8వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : April 8, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today April 7th 2026 : 2026 ఏప్రిల్ 8వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. పనిలో నిర్లక్ష్య వైఖరి నష్టం కలిగించవచ్చు. వ్యాపారంలో నిక్కచ్చిగా ఉండడం వల్ల మంచి లాభాలు పొందవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు వృత్తికి ఆటంకంగా మారుతాయి. సూర్య ఆరాధనతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రణాళికాబద్ధంగా నడుచుకోవడం వల్ల పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. వ్యాపారంలో ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. పోటీదారులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. స్వస్థానప్రాప్తి సూచన ఉంది. వ్యాపారంలో తోటివారి సహకారంతో మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు చేతికి అందుతుంది. స్నేహితులతో, కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కీర్తిప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు, వ్యాపారులకు ఈ రోజు చాలా అదృష్టమైన రోజు. అధికారుల నుంచి, సహోద్యోగులు నుంచి సంపూర్ణ సహకారాలు అందుతాయి. అధికారులు మీ పనితీరుకు సంతృప్తి చెందుతారు. మీ ప్రియమైన వారితో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. మీ ఖర్చులు మీద దృష్టి సారించండి. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ బుద్ధిబలంతో ఆటంకాలు అధిగమించి ముందుకు దూసుకెళ్తారు. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. అవసరానికి సరిపడా ధనం అందుబాటులో ఉంటుంది. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహబలం తక్కువుగా ఉన్నందున అన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. కొన్ని సమస్యలు తీవ్రమైన ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. కుటుంబ వాతావరణం కూడా ఉద్రిక్తతలతో నిండి ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు పెరగడంతో ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణిస్తుంది. మీ తల్లిగారి అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. డబ్బు ఆచి తూచి ఖర్చు చేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠించడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా కీలక మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. సోదరులతోనూ, సంబంధీకులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. కుటుంబంతో చేసే ఒక తీర్థయాత్ర ప్రశాంతత కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక సంబంధమైన శుభవార్తలు వింటారు. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి చాలా మంచి రోజు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. మానసిక ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో ముందుచూపుతో వ్యవహరించడం వలన ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉన్నతాధికారుల సలహాలు పాటించడం వలన మేలు జరుగుతుంది. కీలక విషయాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. న్యాయపరమైన చిక్కుల్లో పడకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగవచ్చు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. పితృవర్గం నుంచి ఆర్థిక లబ్ధి ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో శ్రద్ధ తగ్గకుండా పనిచేయాలి. కుటుంబంతో చేసే తీర్ధయాత్రలు మనశ్శాంతి కలిగిస్తాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. వృథా ప్రయాణాలతో శ్రమ పెరుగుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సహకారంతో ప్రారంభించిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ధార్మిక, సామాజిక కార్యక్రమాల కోసం అధిక వ్యయం ఉంటుంది. బంధువులతో అభిప్రాయభేదాలు ఏర్పడతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివాష్టకం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు మంగళకరంగా ఉంటుంది. మిత్రుల సహకారంలో వ్యాపారంలో చక్కగా రాణిస్తారు. వృత్తిపరంగా మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. సామాజికంగా కీర్తి ప్రతిష్ఠలు సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా ఒక అనుకూల సంకేతం ఆనందం కలిగిస్తుంది. అవివాహితులకు కల్యాణయోగం ఉంది. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన విషయాల్లో మనోనిబ్బరంతో వ్యవహరించడం అవసరం. చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అంత ఆశాజనకంగా లేదు. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించాలి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.