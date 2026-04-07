ఆ రాశి వారు నేడు ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే- ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం!

2026 ఏప్రిల్ 7వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : April 7, 2026 at 12:01 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహస్థితి బలంగా ఉన్నందున ప్రారంభించిన ప్రతి పనిలోను విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన పదోన్నతులు, బదిలీలు, ధనలాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధికి మంచి అవకాశాలు ఏర్పడుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అత్యంత శుభప్రదమైన సమయం నడుస్తోంది. ప్రారంభించిన ప్రతి పని సఫలం అవుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ మాటకు ఎదురుండదు. అన్ని రంగాల్లో గౌరవ సత్కారాలు అందుకుంటారు. విశేషమైన ప్రజాదరణ పొందుతారు. స్థిరాస్తులు అభివృద్ధి చేస్తారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ముఖ్యమైన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో స్వయంకృషితో ముందుకు సాగి విజయం సాధిస్తారు. సమాజంలో కీర్తి, గౌరవం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలకు సంబంధించి మీ ప్రణాళికలు కార్యరూపంలో పెడతారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. దుర్గాదేవి ధ్యానం శుభప్రదం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో ఆటంకాలున్నప్పటికీ సమయానుకూలంగా ముందుకు సాగితే మంచి ఫలితాలు సాధ్యమే! ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో పరిస్థితులకనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో విజయం మీదే! బంధుమిత్రులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీరు వేసే ప్రతి అడుగు పరిశీలించుకోవాలి. అనవసర భయాలు విడిచిపెట్టి ధైర్యంగా ముందుకు సాగితే లక్ష్య సాధన సులభం అవుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అవసరానికి మించి డబ్బు ఖర్చు చేయవద్దు. ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగవద్దు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో క్రమశిక్షణతో ముందుకు సాగితే అభివృద్ధి ఉంటుంది. వ్యాపారులు భాగస్వామ్య వ్యాపారాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. ఒక సంఘటన మనస్థాపం కలిగిస్తుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓర్పు, పట్టుదల అవసరం. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మేలు జరుగుతుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనుకూలమైన శుభ సమయం నడుస్తుంది. ఉద్యోగంలో క్రమంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో సరైన నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో స్పష్టత అవసరం. కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం పనిచేస్తారు. సన్నిహితులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యపరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో కొత్త మార్గాలు అవలంబించడం వలన ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. కీలక పెట్టుబడులు అనుకూల ఫలితాలనిస్తాయి. ఉద్యోగంలో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తే అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది. మీ సమర్ధతకు గుర్తింపు పొందుతారు. ఆర్థిక విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండండి. కుటుంబంలో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అదనపు బాధ్యతలతో పనిభారం పెరుగుతుంది. ఒత్తిడికి గురికాకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారంలో కొన్ని ఆటంకాలు ఉంటాయి. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. సహనం, శాంతంతో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అద్భుతమైన శుభకాలం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానంతో పాటు పదోన్నతులకు కూడా అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారంలో మీ అంచనాలకు మించిన లాభాలు అందుకుంటారు. గత కొంతకాలంగా ఇబ్బంది పెట్టిన సమస్యలు తొలగుతాయి. మీ ఆశయాలు నెరవేరుతాయి. బంధువులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. సమాజంలో మీ పరపతి, కీర్తి పెరుగుతుంది. మహాలక్షి అష్టకం పఠించడం ఉత్తమం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే సులభంగా సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగులకు పని ప్రదేశంలో అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఊహించని విజయాన్ని అందుకుంటారు. వ్యాపారులకు భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి సుస్థిరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ విషయంలో అంతా అనుకూలంగా ఉంటుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎదురయ్యే సవాళ్లు బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. ప్రశాంత చిత్తంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. మీ అవసరాలకు తగిన ఆర్థిక వనరులు సమకూరుతాయి. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు రాకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.