ఆ రాశి వారికి కొందరి ప్రవర్తన వల్ల మనస్తాపం- సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం!
2026 ఏప్రిల్ 6వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : April 6, 2026 at 12:01 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోబలంతో చేసే పనులు విజయాన్ని అందిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. వ్యాపారులకు ముఖ్యమైన కొనుగోలు, అమ్మకాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు అనుకూలమైన రోజు. మీ ప్రతిభను అందరు గుర్తిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. అనుకోకుండా ధనసంపదలు కలిసి వస్తాయి. బంధు మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శ్రేష్టమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. మీ అద్బుతమైన పనితీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ప్రమోషన్ ఛాన్స్ ఉంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబంలో స్వల్ప వివాదాలు ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన మనశ్శాంతి కలిగిస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే ఆటంకాలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. మీ కృషికి తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కాలం మీకు సహకరిస్తోంది. ప్రారంభించిన అన్ని పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి వ్యాపారాల్లో అంచనాలకు మించిన లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో గౌరవ సన్మానాలు పొందుతారు. మిత్రుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ప్రయాణాలకు అనుకూలమైన రోజు కాదు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. సకాలంలో బాధ్యతలు పూర్తి చేయడం వలన మేలు జరుగుతుంది. వ్యాపారులకు శుభకాలం. పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. ధనాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. మనఃసౌఖ్యం ఉంటుంది. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికి మనోధైర్యంతో ఎదుర్కొంటారు. ఒక శుభవార్త మీ మనోబలాన్ని పెంచుతుంది. బంధుమిత్రులతో సఖ్యతగా మెలగడం వలన సంబంధాలు బలపడతాయి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్య పరమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. శివాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్సునిస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచే సంఘటనలు జరుగుతాయి. మానసికంగా దృఢంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. బంధుమిత్రులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. సన్నిహితుల నుంచి శుభ వర్తమానం అందుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామితో చేసే ప్రయాణాలు ఆనంద దాయకంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. వృత్తి వ్యాపారాల్లో పోటీ తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రద్ధ ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోవాలి. అధికారుల ఆదేశాలు పాటించడం మంచిది. కోపావేశాలను నియంత్రించుకోకపోతే సమస్యల్లో చిక్కుకుంటారు. పెద్దలతో సౌమ్య సంభాషణల వలన బంధాలు బలపడతాయి. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. వాహన ప్రమాదాలకు అవకాశం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం ఆపదలు తొలగిస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఉన్నప్పటికీ అధిగమించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సాధారణం ఫలితాలు ఉంటాయి. శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ కలహాలు మనశ్శాంతి దూరం చేస్తాయి. చంద్రశేఖరాష్టకం పఠిస్తే మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఒక ముఖ్య వ్యవహారంలో డబ్బు చేతికి అందుతుంది. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగంలో ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. మానసికంగా ఆనందంగా ఉంటారు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. సమాజంలో మీ పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) :మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగంలో ఆచి తుంచి అడుగేయాలి. అధికారులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ పెరిగిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. బంధువుల్లో కొందరి ప్రవర్తన మనస్థాపం కలిగిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.