ఆ రాశి వారి కుటుంబంలో చిన్నపాటి సమస్యలు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!

2026 ఏప్రిల్ 5వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : April 5, 2026 at 12:00 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. చక్కటి ప్రణాళికతో ప్రారంభించిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్ధికంగా మేలైన సమయం. పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని ఆటంకాలు ఉన్నప్పటికీ అధిగమించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ముఖ్యమైన పనులు కొంతకాలం వాయిదా వేయడం మంచిది. ఉద్యోగులు అధికారులను అనుసరించి పోవడం వలన మేలు జరుగుతుంది. కుటుంబంలో చిన్నపాటి సమస్యలు ఉండవచ్చు. కొందరి ప్రవర్తన బాధ కలిగిస్తుంది. కోపాన్ని నియంత్రించండి. ఖర్చులు ఆదాయాన్ని మించకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాది రంగాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా కృషి చేయాలి. నూతన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఖర్చులు అదుపు చేయండి. కుటుంబ వాతావరణం శాంతియుతంగా ఉంటుంది. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన సమస్యలు ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు రాకుండా చూసుకోండి. అనవసర ధనవ్యయం కలిగే అవకాశాలున్నాయి. బంధువులతో వాదనలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. చంచల మనస్తత్వంతో ఇబ్బందులకు గురవుతారు. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. కొత్త పనులు ఈ రోజు మొదలు పెడితే విజయవంతం కావు. ఆరోగ్యం క్షీణించవచ్చు. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి కలిసి వచ్చే సమయం. ఈ రోజు కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభిచడానికి అనువైన రోజు. కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడానికీ , షేర్స్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనుకూలమైన సమయం. స్థిరాస్తికి సంబంధించి ఒప్పందాలు చేసుకోవడానికి సరైన రోజు. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక లావాదేవీలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. అధికారుల ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సహచరుల సహకారం ఉంటుంది. ధనలాభాలు ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ మనోధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో విశిష్టమైన గుర్తింపుతో పాటు పదోన్నతులు కూడా ఉంటాయి. వృత్తి వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు సఫలం అవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రియమైన వారితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఉద్యోగంలో అదృష్టయోగం ఉంది. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో మీ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికంగా స్థిరమైన ప్రగతి సాధిస్తారు. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అత్యుత్తమమైన సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రేష్టమైన శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకుంటారు. ఉద్యోగంలో ఆదాయం పెరగడం వల్ల గానీ, వ్యాపారంలో లాభాలు రావడం వల్ల గానీ ఈ రోజు మీకు చాలా లాభం చేకూరుతుంది. పిత్రార్జితం ద్వారా కూడా ఆర్థిక సంబంధమైన లబ్ధి ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కనకధారా స్తోత్రం పారాయణ చేయడం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శుభకాలం కొనసాగుతోంది. వ్యాపారులకు ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వ్యాపార అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి. లాభాలు వృద్ధి చెందుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఇంటి వాతావరణం సందడిగా మారుతుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ధర్మసిద్ధి ఉంది. ధర్మబుద్ధితో చేసే పనులు మీ కీర్తిని పెంచుతాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. గృహ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. పనుల్లో జాప్యం జరగకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారంలో మీ అంచనాలు తప్పవచ్చు. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో మీ ఆత్మవిశ్వాసమే కీలకం. కుటుంబపరమైన బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.