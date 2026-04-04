ఆ రాశి వారు నేడు ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తి- వెంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

Published : April 4, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today April 4th 2026 : 2026 ఏప్రిల్ 4వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శుభవార్తలు వింటారు. అధికారుల ప్రశంసలు మీలో నూతనోత్సాహాన్ని నింపుతాయి. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉత్సాహం, ధైర్యంతో వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు గడిస్తారు. ఆర్థికంగా కొంత ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ సమయానుకూల నిర్ణయాలతో ఒత్తిడి అధిగమిస్తారు. కుటుంబంతో సరదాగా గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో గడిiపే సమయం సంతృప్తినిస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో విశేషమైన ధనలాభాలు ఆర్జిస్తారు. ఆర్థికంగా మంచి సమయం మొదలైంది. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓర్పు, సహనంతో వ్యవహరిస్తే శాంతి నెలకొంటుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భుజంగ స్తోత్ర పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆలస్యం చోటు చేసుకోవచ్చు. మనోధైర్యం కోల్పోకుండా చూసుకోండి. ఆర్ధిక వ్యవహారాల్లో ముందుచూపుతో నడుచుకుంటే ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. ఈ రోజు కొత్త పనులు ఆరంభించకండి. కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధిన ఆందోళన అధికంగా ఉంటుంది. వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మనోధైర్యంతో ముందుకెళ్ళినప్పటికీ ఆటంకాలు నిరాశ పరుస్తాయి. వృత్తి పరమైన పురోగతి లోపించడంతో కలత చెందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. చికిత్స నిమిత్తం అధిక ధన్యవ్యయం అవుతుంది. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆర్థికంగా ఖర్చులు పెరగడం కొంత ఒత్తిడి కలిగించవచ్చు. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోండి. వ్యాపారంలో స్థిరమైన బుద్ధితో నిర్ణయాలు తీసుకుంటే నష్టాలు తగ్గుతాయి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో అభివృద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ధనలాభం, గౌరవం పొందుతారు. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం, మనశ్శాంతి ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట సంతోషాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కళారంగానికి చెందిన వారికి ఈ రోజు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీ ప్రతిభకు గౌరవం, పురస్కారాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని సమస్యలు ఉండవచ్చు. పనుల్లో ఒత్తిడి ఉంటుంది. సహనంతో వ్యవహరిస్తే పరిస్థితులు అందులోకి వస్తాయి. కొత్త పనులు ఈ రోజు ప్రారంభించవద్దు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం అశాంతి కలిగిస్తుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఏకాగ్రత, శ్రద్ధ తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మనోధైర్యంతో ముందుకెళ్తే సత్ఫలితాలుంటాయి. పెద్దల నుంచి ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబంలో గొడవకు దారితీసే పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి మాటలు మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు వృత్తి పరంగా నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు తలపెట్టిన పనులు విజయవంతం అవుతాయి. వ్యాపారంలో ఆర్థిక లాభాలు గోచరిస్తున్నాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమకు తగ్గ ఫలితం ఉంది. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితి లభిస్తుంది. కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. కుటుంబంతో ఆహ్లాదకర పర్యటనలు చేస్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఒత్తిడి, ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. నష్టభయం అధికంగా ఉంటుంది. కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. కుటుంబ విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ప్రతి నిర్ణయం ఆలోచించి తీసుకోవాలి. ఓర్పుతో వ్యవహరిస్తే పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. ఆరోగ్యం కూడా కొంత సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది. వాహన ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండండి. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సాదాగా గడిచి పోతుంది. కుటుంబంలో వేడుకలు, ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో, కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. వ్యాపార విస్తరణకు అవసరమైన నిధులు సమకూర్చుకుంటారు. ఉద్యోగంలో గౌరవం, పదోన్నతులు అందుకుంటారు. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కొన్ని విషయాల్లో ఒత్తిడి ఉంటుంది. కోర్టు వ్యవహారాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించవద్దు. స్నేహితులను ఎక్కువగా నమ్మడం ఇబ్బందికర పరిస్థితులకు గురి చేయవచ్చు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. గణపతి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.