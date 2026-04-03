ఆ రాశి వారు తలపెట్టిన పనులు విజయవంతం అవుతాయి- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!

Published : April 3, 2026 at 12:00 AM IST

Horoscope Today April 3rd 2026 : 2026 ఏప్రిల్​ 3వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందమయంగా గడుస్తుంది. మీ సమర్థతతో ప్రతి రంగంలోనూ, విజేతగా నిలుస్తారు. ఉద్యోగంలో అనుకున్నది నెరవేరుతుంది. వ్యాపారం లాభాలబాటలో నడుస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో చంచలత్వం తగదు. స్థిరమైన నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. కుటుంబంలో శాంతిసౌఖ్యాలు నెలకొంటాయి. సామాజికంగా మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. మనోబలంతో ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆందోళనకర పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు కష్ట కాలం. చదువు పట్ల ఏకాగ్రత పెంచాలి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. అనారోగ్య సూచనలున్నాయి. అభయ ఆంజనేయ స్వామి దర్శనంతో ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు రాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయం కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనం వహించండి. అనుకోని ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ఆదాయంలో మార్పు ఉండదు. వృత్తి రీత్యా దూరప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ పెట్టాలి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి నిరాశ పరుస్తుంది. పని ప్రదేశంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. అనవసర వ్యయాలు పెరుగుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. బంధువులతో విభేదాలకు అవకాశం ఉంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో తెలివితేటలతో వ్యవహరించడం వల్ల అనుకూల ఫలితాలు సాధ్యమవుతాయి. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు జరగవచ్చు. ఖర్చుల విషయంలో ప్రతి అడుగు ఆచి తూచి వేయాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కొంత పరవాలేదు. శివారాధన సత్ఫలితాన్నిస్తుంది.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశివారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు చాలా మంచి రోజు. మీ సమయస్ఫూర్తితో, మాటతీరుతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. మీ మీ రంగాల్లో ప్రజాదరణ పెరుగుతుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో స్వీయ నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో బ్రహ్మాండంగా కలిసి వస్తుంది. కీలక చర్చలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. వృత్తి వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ అదనపు ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. ఈ రోజు కోర్టు వ్యవహారాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటపుడు జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సూచనలు ఉన్నాయి. ఇష్ట దైవారాధన అనుకూల ఫలితాన్నిస్తుంది.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. అధికారులు మీకు అనుకూలమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు వృత్తి పరంగా నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు తలపెట్టిన పనులు విజయవంతం అవుతాయి. వ్యాపారంలో ఆర్థిక లాభాలు గోచరిస్తున్నాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమకు తగ్గ ఫలితం ఉంది. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితి లభిస్తుంది. కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. కుటుంబంతో ఆహ్లాదకర పర్యటనలు చేస్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మంచి ఫలవంతంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు, కొత్త అసైన్ మెంట్లు ప్రారంభించడానికి అనువైన రోజు. మీ కృషి, ప్రయత్నాలు అదృష్టంగా పరిణమిస్తాయి. వ్యాపారులకు ఈ రోజు మంచి రోజు. ఆర్థికంగా గొప్ప శుభం జరుగుతుంది. ఈ శుభ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. విదేశీ బంధువుల నించి శుభ వర్తమానం వింటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభప్రదం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోవాలి. వృత్తి పరంగా ఈ రోజు ఒక సువర్ణావకాశం అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలున్నాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో సందర్భానుసారంగా నడుచుకోవడం వలన మేలు జరుగుతుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు పెరగడంతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో మీ కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోగలిగితే ఇంట్లో ప్రేమపూరిత వాతావరణం నెలకొని ఉంటుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ మీకు అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో అనుకూల ఫలితాలున్నాయి. ఆర్థికంగా బలపడతారు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం వల్ల లాభం పొందుతారు. సన్నిహితులతో విహార యాత్రలు చేస్తారు. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

