ఆ రాశి వారికి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల వాతావరణం- వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం!

2026 ఏప్రిల్ 30వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Published : April 30, 2026 at 12:01 AM IST

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందమయంగా ఉంటుంది. మానసిక సంతోషంగా కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. ప్రతి రంగంలోనూ మీరు విజేతగా నిలుస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. అన్ని రంగాల్లో మీ ఖ్యాతి పెరుగుతుంది. మీ కృషికి తగిన ఆర్థిక లాభం ఉంటుంది. కుటుంబంలో శాంతి సౌఖ్యాలు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో ఆందోళనకర పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. అనారోగ్య సూచనలున్నాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కొంత ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆశించిన ఫలితాల కోసం గట్టి ప్రయత్నం చేయాలి. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలేవీ లాభించవు. కుటుంబంలో ఉద్రిక్తపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. సహనం వహించండి. అనుకోని ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంలో గతంలో ఉన్న సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీ వాక్చాతుర్యంతో కీలక సమావేశాల్లో అధికారులను ఆకట్టుకుంటారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం లభిస్తుంది. మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల వాతావరణం ఉంది. వృత్తి పరమైన అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. అధికారుల ప్రోత్సాహం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కుటుంబ వాతావరణం సంతోషకరంగా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా ఉండి మనసుకు ఆనందం కలిగిస్తాయి. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన చికాకులతో ఒత్తిడికి లోనవుతారు. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారంలో స్వీయ నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగవద్దు. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున ప్రతి పనిలోనూ విజయం సిద్ధిస్తుంది. అధికారిక కార్యక్రమాల్లో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. వృత్తి పరంగా, ఆర్థికపరంగా గొప్ప లాభాలు అందుకోనున్నారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. మహాలక్ష్మి అష్టకం పఠించడం ఉత్తమం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎలాంటి ప్రతికూలతలు లేకుండా సాఫీగా సాగిపోతాయి. ఆర్థిక పరమైన లాభాలు ఉంటాయి. కీర్తిప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులకు జీతం పెంపుదల, ప్రమోషన్స్​కు అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల కోసం అధిక వ్యయం చేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తిరీత్యా, వ్యక్తిగతంగా అనుకూల వాతావరణం ఉంది. విదేశీ ప్రయాణానికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఆహ్లాదంగా గడుపుతారు. వృత్తి పరంగా బాగా రాణిస్తారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దైవ దర్శనం మరింత శుభాలను చేకూరుస్తుంది.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. అత్యద్భుతమైన శుభకాలం నడుస్తోంది. నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, వ్యాపారంలో విశేషమైన లాభాలు గోచరిస్తున్నాయి. ఆర్థికంగా బలమైన స్థితి ఉంటుంది. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పట్ల కొంత శ్రద్ధ వహించండి. శివాష్టకం పఠించడం సత్పలితాన్నిస్తుంది.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలం పొందుతారు. మీ ప్రతిభను అధికారులు గుర్తిస్తారు. వ్యాపారులకు భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు బాగా కలిసివస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో స్వల్ప ఘర్షణలు, వివాదాలు చోటు చేసుకోవచ్చు. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. శివ పంచాక్షరీ మంత్ర జపం శ్రేయస్కరం.

