ఆ రాశివారికి కల్యాణ యోగం- చేపట్టిన ప్రతీ పనిలోనూ విజయం- దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం!
2026 ఏప్రిల్ 29వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : April 29, 2026 at 12:02 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనోబలంతో ముందుకెళ్లి ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. పరోపకార కార్యక్రమాలతో నలుగురిలో మంచిపేరు సంపాదిస్తారు. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. చాకచక్యంతో, సమయస్ఫూర్తితో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగంలో కీర్తి పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో సమష్టి నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో అనిశ్చితి నెలకొంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. వివాదాలు, కలహాలకు దూరంగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొంత ప్రతికూలత నెలకొంటుంది. ఆశించిన ఫలితాల కోసం శ్రమించాలి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయకుండా సకాలంలో పూర్తి చేయడం మంచిది. భవిష్యత్ ప్రణాళికలు సజావుగా సాగక పోవచ్చు. అస్థిరబుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్య పరమైన సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధి, గుర్తింపు లభిస్తుంది. అధికారులు మీ కృషిని గుర్తించి పదోన్నతులతో ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారంలో గతంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగడంతో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం అండగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అంత అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి ఇంటా బయట ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. వివాదాలు, గొడవలకు తావులేకుండా వీలైనంత వరకు మౌనం పాటించడం మంచిది. మానసిక ప్రశాంతతకు భంగం కలిగే సంఘటనలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆర్థిక నియంత్రణ చాలా అవసరం. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం లభిస్తుంది. భవిష్యత్తుకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి అనుకూలమైన సమయం. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనంతో నడుచుకోవాలి. పెద్దలతో వాదనలకు దిగవద్దు. వృధా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం బ్రహ్మాండంగా ఉన్నందున కొత్త కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు అద్భుతమైన రోజు. వృత్తి పరంగా ఈ రోజు మీకు అనేక అవకాశాలు లభిస్తాయి. చేపట్టిన ప్రతీ పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. మీ పనితీరును ఉన్నతాధికారులు ప్రశంసిస్తారు. అవివాహితులకు కల్యాణ యోగం ఉంది. ఒక శుభవార్త మీ మనోధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. ఆర్థికంగా ఎదుగుదల ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశివారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో ఆహ్లదకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందదాయకమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అన్ని రంగాల్లో మీరు విజయం సాధిస్తారు. వృత్తి పరంగా కొంత ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు ఆలస్యం కావచ్చు. అధికారులతో ఆచి తూచి నడుచుకోండి. ఇతరుల వివాదాల్లో తలదూర్చవద్దు. బంధుమిత్రులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోవద్దు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. గణనాయకాష్టకం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. సుఖసౌఖ్యాలతో కాలం గడుస్తుంది. ఒక ముఖ్యమైన విషయమై పెద్దలను కలుస్తారు. నిర్ణయం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా శుభయోగాలున్నాయి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) :మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కళారంగంలో వారికి గ్రహ గతులు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో కొన్ని ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. ఉద్యోగంలో పురోగతి కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతం వహించండి. క్షమాగుణంతో బాధలు బలపడతాయి. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభకరం.
