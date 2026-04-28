ఆ రాశి వారికి జీవిత భాగస్వామితో వివాదాలు- ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శుభకరం!
2026 ఏప్రిల్ 28వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : April 28, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today April 28th 2026 : 2026 ఏప్రిల్ 28వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఎలాంటి ప్రతికూలతలు లేని మంచిరోజు. మీ ఆశయాలు అన్నీ ఫలిస్తాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో, పట్టుదలతో ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఈ రోజు మిమ్మల్ని లక్ష్మీ దేవి విశేషంగా అనుగ్రహిస్తుంది. పోటెత్తుతున్న సంపదను చూసి మీరు సంతోషిస్తారు. వ్యాపార పరంగా కొత్త పరిచయాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారంలో అనుకూలంగా ఉంటుంది. కీలక సమావేశాలు, చర్చల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ మెప్పిస్తారు. వృత్తి పరమైన సదస్సులు, చర్చలకు ఈ రోజు అనుకూలం. వ్యాపారంలో అద్భుతంగా రాణిస్తారు. ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు చేతికి అందుతుంది. ఆస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో తరచూ ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. అధికారులతో సౌమ్యంగా వ్యవహరించాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు, కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలకు దిగవద్దు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కృషితో ప్రయత్నిస్తే లక్ష్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయకుండా ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ సభ్యులతో కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవబలం అండగా ఉంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరించడం వల్ల సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు వ్యవహారాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలతో విశేషమైన ధనలాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో పదవీయోగం ఉంది. ఇంటా బయట మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవం, పరపతి పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. స్నేహితులతో, ప్రియమైనవారితో సరదాగా గడుపుతారు. ప్రయాణాలు అనుకూలం. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. అధికారులతో వాగ్వివాదాలకు దిగవద్దు. మీ కోపం, పరుష పదాల కారణంగా సంబంధాలు దెబ్బతింటాయి. వీలైనంత వరకు ఓర్పుతో ఉండండి. వ్యాపారంలోనూ ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి సంయమనం పాటించండి. న్యాయపరమైన లావాదేవీలు, కోర్టుకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనులకు సంబంధించి పెద్దలను కలుస్తారు. నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు శుభప్రదంగా సాగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. గురుబలంతో అదృష్టవంతులవుతారు. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే ఉద్యోగంలో గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. విశేషమైన ధనలాభాలు అందుకుంటారు. ఆస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. అధిక ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. మహాలక్ష్మి దర్శనం శుభప్రదం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో బుద్ధిబలంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం కోసం గట్టి ప్రయత్నాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో వివాదాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో పురోగతి ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగంలో సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు రాబట్టుతారు. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. కుటుంబ సభ్యులతో ఘర్షణలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. ప్రతికూల ఆలోచనలు విడిచి పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయకండి. ఆరంభంలో ప్రతికూలతలున్నప్పటికీ క్రమంగా ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ముందుచూపు అవసరం. మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసే సంఘటనలు జరగవచ్చు. కీలక వ్యవహారాల్లో విచక్షణతో అలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో సరదాగా గడుపుతారు. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.