ఆ రాశివారికి వృత్తి వ్యాపారాల్లో ధనలాభాలు- ఆదిత్య హృదయం పారాయణం మేలు!
Published : April 27, 2026 at 12:00 AM IST
Horoscope Today April 27th 2026 : 2026 ఏప్రిల్ 27వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో సహోద్యోగుల సహకారం ఉరటనిస్తుంది. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో మేలు జరుగుతుంది. బంధుమిత్రులతో, స్నేహితులతో సత్సంబంధాలు కలిగిఉంటే మంచిది. పొదుపు ప్రణాళికలు పాటించడం ద్వారా ఆర్థికాభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది. ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. మీ ధర్మమే మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. ఉద్యోగంలో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. మీరు చేపట్టే పరోపకార కార్యక్రమాలు మీ కీర్తిని పెంచుతాయి. ఆర్థికంగా ఈ రోజు అత్యంత ఫలదాయకమైన రోజు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మీదేవి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. నూతన కార్యక్రమాలు, కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. వ్యాపారులు ప్రభుత్వ పనుల్లో లాభాలు పొందుతారు. ఉద్యోగంలో కీలక వ్యవహారాల్లో విజయం మీదే! ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు ప్రోత్సాహాన్నిస్తాయి. ఆర్థిక లావా దేవీలు చాలా జాగ్రత్త గా చెయ్యాలి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభించకపోవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువుల మధ్య అపార్థాలతో మానసిక ప్రశాంతత కొరవడుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పరస్పర సహకారంతో లాభ పడవచ్చు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు త్వరగా తీసుకుంటారు. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ధనలాభాలు ఉంటాయి. తండ్రి తరఫు నుంచి ఆర్థికంగా లాభ పడవచ్చు. సమాజంలో పరపతి పెరుగుతుంది. సన్నిహితులతో సరళ సంభాషణల వల్ల సంబంధాలు బలపడతాయి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మ విశ్వాసంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగంలో సమయస్ఫూర్తితో తీసుకునే నిర్ణయాలతో మేలు జరుగుతుంది. మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రయాణాలు లాభదాయకం. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గణపతి దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పట్టుదలతో ప్రారంభించిన కార్యక్రమాల్లో విజయం సాధిస్తారు. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఓర్పు, సహనంతో కుటుంబ సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అడ్డంకులు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. మీ వాక్చాతుర్యంతో బంధుమిత్రుల మధ్య వివాదాలకు ముగింపు పలుకుతారు. ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. అష్టలక్ష్మి స్తోత్ర పఠనం శుభప్రదం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. సమయపాలనతో ముందుకెళ్తే ఒత్తిడి ఉండదు. వ్యాపారంలో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబ పరమైన శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. సన్నిహితులతో కలిసి చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆర్థికంగా కొన్ని సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అనుకూలమైన సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు లభిస్తుంది. వృత్తి వ్యాపార రంగాల్లో ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధు మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కాలం ఆనందంగా సాగుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా గడుస్తుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. మీ ధర్మమే మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ధనయోగం బలంగా ఉంది. ఆదాయం పెరిగే సూచనలున్నాయి. భూ, గృహ, వాహన యోగాలకు అనుకూలమైన సమయం. బంధువులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కనకధారాస్తోత్ర ప్రయాణం ఐశ్వర్యకారకం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానంలో నిలవాలనుకుంటే గొప్ప కృషి అవసరం. సృజనాత్మకంగా వ్యవహరిస్తే వ్యాపారంలో నష్టాలు తగ్గుతాయి. ఆర్థిక విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. డబ్బు తెలివిగా ఖర్చు చేయాలి. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు పట్టించుకోకుండా ముందుకెళ్తే కలహాలు ఉండవు. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.