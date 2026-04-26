ఆ రాశివారికి నేడు ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయ్- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!

2026 ఏప్రిల్ 26వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 26, 2026 at 12:02 AM IST

Horoscope Today April 26th 2026 : 2026 ఏప్రిల్ 26వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందుచూపుతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. పెద్దల ఆశీర్వాదంతో కీలక విషయాల్లో ముందంజ వేస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ఆర్థికంగా ఎదుగుతారు. వైద్యవృత్తి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఈ రోజు మంచి ఫలవంతమైన రోజు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మానసిక ఆనందం కలిగించే శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబంలో శుభకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. మీ సామర్ధ్యాన్ని ప్రతీ ఒక్కరూ గుర్తిస్తారు. మీ పనితీరుతో అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. ఆర్థిక పరమైన లాభాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా కొత్త పనులు, ఒప్పందాలు చేసుకోవడానికి బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ప్రభుత్వ రంగంలో పని చేసే ఉద్యోగులకు బదిలీలు, పదోన్నతులు ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. గొడవలకి, వివాదాలకి దూరంగా ఉండండి. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అటకాలున్నప్పటికీ మీ సహనం, బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగంలో భవిష్యత్ ప్రణాళికలు రూపొందించుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. మానసిక ప్రశాంతతకు భంగం కలిగే సంఘటనలకు దూరంగా ఉండండి. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మ విశ్వాసంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగంలో విజయం లభిస్తుంది. పెద్దల సలహాలు ఉపయోగపడతాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. అనవసర ఖర్చులు, అప్పుల బాధలు తగ్గుతాయి. పితృ సంబంధమైన, పెద్దల ఆస్తి వ్యవహారాల్లో లాభాలు అందుతాయి. సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. సూర్యాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్కరం.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, పదోన్నతికి అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. మీ కీర్తి నలుదిశలా వ్యాపిస్తుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి అదృష్టం కలిసి వచ్చే రోజు. ఏ రంగంలోనైనా విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారులకు ఈ రోజు విపరీతమైన లాభాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో కూడా ఊహించని ధనలాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బ్రహ్మండంగా ఉంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో సమయపాలన అవసరం. ఉద్యోగంలో మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో నిర్ణయాలు ఆచి తూచి తీసుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది.కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. వ్యాపార సంబంధమైన ప్రయాణాలు విజయవంతమవుతాయి. వృధా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకోని సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. బుద్ధిబలంతో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. కొన్ని సంఘటనలు మానసిక ఆందోళన కలిగిస్తాయి. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయద్దు. శని ధ్యానంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మంచి సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో అభివృద్ధి ఉంటుంది. న్యాయపరమైన వివాదాలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. వృత్తిరీత్యా చేసే ప్రయాణాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ప్రయత్నాలకు అదృష్టం తోడై నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యమైన పనులు సఫలం అవుతాయి. మీ కృషితో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల ప్రేమాభిమానాలు సంతోషం కలిగిస్తాయి. ఆదాయం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. మహాలక్షి అష్టకం పఠించడం ఐశ్వర్యకారకం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో వాతావరణం ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది. భవిష్యత్తుకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. సన్నిహితుల నుంచి ఆర్థిక సహకారం అందుకుంటారు. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. గృహనిర్మాణంలో పురోగతి ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఒక సంఘటన మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

