ఆ రాశి వారికి అనారోగ్య సమస్యలు- ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు జరగవచ్చు- సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం!
2026 ఏప్రిల్ 25వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : April 25, 2026 at 12:00 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలతో ముందుకెళ్లి అనూహ్యమైన విజయాన్ని సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు సమయస్ఫూర్తితో అధిగమిస్తారు. పరోపకార కార్యక్రమాలతో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా ఎదురైనా సవాళ్లను అవకాశాలుగా మలచుకుని మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. ప్రారంభించిన పనులను నూతనోత్సాహంతో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో ప్రశంసలు, గౌరవం దక్కుతాయి. అధికారుల ప్రోత్సాహం మీలో కొత్త శక్తిని నింపుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో పురోగతి మందగిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉన్నందున ఖర్చులు నియంత్రించడం అవసరం. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకుని సహనంతో ఉండండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు రాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. సరైన ప్రణాళికలతో ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు చేతికి అందుతుంది. అవసరానికి సహాయం చేసే వారుంటారు. ఒత్తిడికి గురి కాకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున ఉద్యోగంలో గౌరవనీయమైన స్థానం పొందుతారు. మీ అధికార పరిధి విస్తరిస్తుంది. వ్యాపారంలో ధనయోగాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మనశ్శాంతినిస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిపరంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. లక్ష్మి కటాక్షంతో సంపదలు కలుగుతాయి. ప్రయాణాలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. కుటుంబంలో శాంతి నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి నిలకడగా ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా నిదానంగా వ్యవహరించండి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడికి గురి కాకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారంలో సరైన ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. అనవసర ధన్యవ్యయం జరిగే సూచనలున్నాయి. సమయపాలన ముఖ్యం. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శన మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరగవచ్చు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భుజంగ స్తోత్ర పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం మీ మనోబలాన్ని పెంచుతుంది. వ్యాపారంలో విశేష లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా అనుకూలమైన సమయం. పెట్టుబడులు మంచి లాభాలు అందిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు విజయం, కీర్తి, గుర్తింపు లభిస్తాయి. ఉద్యోగులు తోటి ఉద్యోగుల సహకారం పొందుతారు. అధికారుల ప్రశంసంలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. రుణభారం తగ్గుతుంది. సమాజంలో మీ పరపతి పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. బంధువులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో కీలక మార్పులు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ఈ రోజు చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు, విదేశీ పెట్టుబడుల నుంచి ధనప్రవాహం ఉంటుంది. వృత్తిరీత్యా నూతన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.