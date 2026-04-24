ఆ రాశివారికి జలగండం- ఆస్తి విషయాల్లోనూ జాగ్రత్తగా ఉంటే బెటర్!

2026 ఏప్రిల్ 24వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 24, 2026 at 12:01 AM IST

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపడతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు నియంత్రించడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. గతంలో ఉన్న ఆందోళన, ఒత్తిళ్లు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగంలో మేలైన పురోగతిలో పాటు అధికారుల ప్రశంసలు కూడా అందుకుంటారు. వ్యాపారాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు విజయవంతం అవుతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి, ధన లాభం చేకూరే మార్గాలు మెండుగా ఉంటాయి. మానసిక ఆనందం కలిగించే సంఘటనలు జరుగుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం శాంతియుతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వ్యాపారంలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. ఖర్చులు నియంత్రించాలి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. లేదంటే వివాదాలు, అపార్థాలు రావచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. సన్నిహితులతో చేసే ప్రయాణాలు ఫలవంతమవుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీరామనామ జపం శక్తినిస్తుంది.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో గౌరవం, పదోన్నతులు లభిస్తాయి. వ్యాపారులకు ఈ రోజు పెట్టిన పెట్టుబడులకు మంచి లాభాలు వస్తాయి. ఆర్థికంగా విశేషమైన లాభాలు అందుకుంటారు. షేర్లు, స్టాకుల ద్వారా ఆర్థిక లబ్ది అందుకుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వినోదం కార్యక్రమాల మీద అధికంగా ఖర్చు చేసే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుది. మీ ఖ్యాతి, ప్రజాదరణ అన్ని వైపుల నుంచి బాగా పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో డబ్బు రాక కూడా పెరుగుతున్న సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. పదోన్నతులు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఈ రోజు మీకు జీవితంలో అన్ని విధాలా అదృష్టకరమైన రోజు. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. విదేశీ వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థికంగా శుభ సమయం. స్థిరాస్తులు వృద్ధి చేరారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్లారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ, పనిఒత్తిడి పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో ఆశించిన లాభాల కోసం బాగా శ్రమపడాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు అదుపు చేయడం మంచిది. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఒక తీర్థయాత్రకు అవకాశం ఉంది. అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో స్వల్ప ఆటంకాలున్నప్పటికీ సమయస్ఫూర్తితో అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనంతో మెలగాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. తారాబలం అనుకూలంగా ఉన్నందున విశేషమైన ఆర్థిక లాభాలు ఉంటాయి. వ్యాపార రంగంలో లాభాలు వస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీరు సాధించే విజయం మీ ప్రయత్నాలకు ప్రతిఫలం. కుటుంబంలో వేడుకలు, ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సరదాగా కాలక్షేపం చేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభయోగాలున్నాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సరదాగా, సంతోషంగా గడుపుతారు. మంచి ప్రణాళికతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి వ్యాపారాల్లో గట్టి కృషితోనే విజయాలు సాధ్యమవుతాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతతో వ్యవహరించడం వల్ల పదోన్నతులు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆస్తికి సంబంధించిన విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించండి . కుటుంబ వ్యవహారాల్లో పరిణితితో నడుచుకుంటే కలహాలు ఉండవు. జలగండం ఉన్నందున జలాశయాలకు దూరంగా ఉండండి. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం రక్షిస్తుంది.

TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU
HOROSCOPE TODAY

