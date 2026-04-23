ఆ రాశివారికి అదృష్టయోగం- ఊహించని లాభాలు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!

2026 ఏప్రిల్ 23వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 23, 2026 at 12:02 AM IST

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పొరపాట్లు దొర్లకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. ప్రారంభించిన పనుల్లో నిర్లక్ష్యం ప్రమాదకరంగా పరిణమిస్తుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఊహించని ధనలాభాలు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. కుటుంబంతో సరదాగా గడుపుతారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు చదవడం శ్రేయస్కరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నతి, వ్యాపారంలో ఆర్థిక లాభాలకు అవకాశాలున్నాయి. సృజనాత్మకతతో చేసే పనులు మంచి పేరు తెస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. వ్యాపారంలో పోటీ పెరుగుతుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఉద్యోగంలో కీలక మార్పులు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ రుణాలు, ఖర్చులు పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. సన్నిహితులతో అపార్ధాలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. విఘ్నవినాయకుని దర్శనంతో ఆటంకాలు తొలగుతాయి.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరగకుండా జగ్రత్త వహించండి. వ్యాపారంలో పురోగతి కోసం గట్టిగా కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. మీ ఖర్చులు ఆదాయాన్ని మించకుండా తెలివిగా ఖర్చుచేయండి. కోపాన్ని, మాటలను అదుపులో పెట్టుకోకపోతే శత్రువులు పెరుగుతారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. దైవబలం సహకరిస్తోంది. ఉద్యోగంలో శుభవార్తలు వింటారు. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. ముందస్తు ప్రణాళికతో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఆదాయం, ఇతర ఆర్ధిక వనరుల పెరుగుదలకు అవకాశం ఉంది. పొదుపు ధోరణి పాటించడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకుని శాంతంగా మాట్లాడడం అవసరం. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, ప్రోత్సాహం లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. స్థిరాస్తి యోగం ఉంది. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు ఊహించని లాభాలు అందిస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులకు ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో చిన్న చిన్న ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. శాంతం, సహనంతో వ్యవహరిస్తే విజయం సిద్ధిస్తుంది. పనిప్రదేశంలో ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓర్పు సహనం అవసరం. కోపావేశాలు, పరుషమాటలతో కుటుంబ సంబంధాలు దెబ్బ తినకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మి నరసింహస్వామి దర్శనం శుభకరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. సమయస్ఫూర్తితో తీసుకునే నిర్ణయాల వల్ల ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థికంగా అనుకూలం. ముఖ్యంగా వ్యాపారులు ఈ రోజు మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబంతో, స్నేహితులతో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదకరంగా సాగుతాయి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సును రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అదృష్టయోగం ఉంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సజావుగా సాగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో లాభదాయకమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ ఛాన్స్ ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా పురోగతి ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. మీ సరళమైన సంభాషణతో కుటుంబ సమస్యలు ప్రశాంతంగా పరిష్కరిస్తారు. వాహన ప్రమాదాలకు అవకాశం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీ బుద్ధిబలంతో, సమయస్ఫూర్తితో అందరి దృష్టి ఆకర్షిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఆర్థికంగా అదృష్టం వరిస్తుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో తెలివిగా నడుచుకోవడం వల్ల విజయం లభిస్తుంది. పనిపట్ల మీరు చూపే శ్రద్ధ అధికారులను ఆకట్టుకుంటుంది. అధికారుల నుంచి అందిన ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఉత్సాహం, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయకుండా ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేయడం మంచిది. ఒక వార్త విచారం కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మనస్పర్థలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

