ఆ రాశివారికి శుభసమయం నడుస్తోంది- ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో అంతటా విజయమే!

Published : April 22, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today April 22nd 2026 : 2026 ఏప్రిల్ 22వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు ప్రయోజకరంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా చేసే ప్రయాణాలు ఫలవంతమవుతాయి. ఉద్యోగంలో కీర్తి పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో చేపట్టే పనులు ఫలిస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీరామనామ జపం శక్తినిస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు మనోబలంతో ఎదుర్కొంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో స్వల్ప వివాదాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. కలహాలకు దూరంగా మౌనంగా, ప్రశాంతంగా ఉండటం మంచిది. రాజీపూర్వక ధోరణి, సర్దుకుపోయే తత్వం కలిగి ఉండేందుకు ప్రయత్నించండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకుంటే మంచిది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ మీ రంగాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. తోటివారి సహాయంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. వ్యాపారంలో మునుపటి సమస్యలు తీరి లాభాలు పెరుగుతాయి. అవసరానికి డబ్బు అందుతుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో చిత్తశుద్ధి అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. మనోబలంతో ముందుకెళ్లడం అవసరం. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో విభేదాలు రాకుండా చూసుకోండి. కీలక నిర్ణయాల్లో స్పష్టత అవసరం. కొన్ని పరిస్థితులు విచారం కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. దుర్గాదేవి ధ్యానంతో పరిస్థితులు చక్కబడతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా ఈ రోజు మంచి లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆదాయవనరులు పెరుగుతాయి. సన్నిహితులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. దగ్గరివారితో అపార్ధాలు రాకుండా చూసుకోండి. ఒక తీర్థయాత్రకు అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు వాయిదా వేయటం మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. శుభసమయం నడుస్తోంది. వ్యాపారం, ఉద్యోగం ఏదైనా, అంతటా విజయమే. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. పదోన్నతి ద్వారా, ఆదాయం వృద్ది ద్వారా మీకు కలిసి వస్తుంది. పితృ వర్గం నుంచి ఆర్థిక లబ్ధి పొందవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సమన్వయ ధోరణితో ఇంటి వాతావరణం శాంతియుతంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు ఈ రోజు మంచి లాభదాయకంగా ఉంది. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఉద్యోగులకు తోటి ఉద్యోగుల నుంచి, అధికారుల నుంచి సహకారం లభిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్ర చేపట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గణపతి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అధికారులతో జాగ్రత్తగా మెలగాలి. ఆటంకాలు రాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. వ్యాపారంలో ఆశించిన లాభాలు ఉండక పోవచ్చు. నిరాశ చెందకుండా ప్రయత్నిస్తే మంచిది. కలహాలకు దూరంగా ఉండాలి. కోపాన్ని నియంత్రించుకోండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్సునిస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు చాలా సంతోషకరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఈ రోజంతా సంతోషంగా గడుపుతారు. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఉద్యోగంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారులకు భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శుభవార్తలు వింటారు. ప్రారంభించిన పనులు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాఫీగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆర్థికంగా గొప్ప శుభ యోగాలుంటాయి. అనేక మార్గాల నుంచి ధన ప్రవాహం ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. తారాబలం అనుకూలంగా ఉన్నందున ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం మేలు చేస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో విందువినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నిరాశ నిస్పృహలు పక్కనపెట్టి ఉత్సాహంగా పనిచేయడం వల్ల ప్రయోజనం పొందుతారు. అధికారులతో సమస్యలు రాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. వ్యాపారంలో కఠినమైన పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోవద్దు. ఖర్చులు అదుపు తప్పుతాయి. వ్యాపారంలో కూడా నష్టభయం ఉంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.