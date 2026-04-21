ఆ రాశివారికి నేడు పనిలో తీవ్రమైన ఒత్తిడి- ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తత అవసరం!
2026 ఏప్రిల్ 21వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : April 21, 2026 at 12:02 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా ఒక సువర్ణావకాశం నేడు మీ ఇంటి తలుపు తట్టవచ్చు. వ్యాపారంలో మీ లక్ష్యాలకు చేరువ అవుతారు. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ప్రణాళికతో నడుచుకుంటే విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. భవిష్యత్తు కోసం తగిన పొదుపు చేసుకోగలుగుతారు. కుటుంబంలో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించడానికి మంచిరోజు. వ్యాపారంలో గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపుతో పాటు ఉన్నత పదవులు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. ధనప్రాప్తి, సువర్ణ లాభం ఉంటాయి. ఆస్థి సంబంధిత విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయకుండా సకాలంలో పూర్తి చేయడం వలన లాభపడతారు. ఆదాయం స్థిరంగానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో కొంత జాగ్రత్త అవసరం. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. నవగ్రహ ధ్యానం శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా ఈ రోజు మీపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా పురోగతి సాధిస్తారు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచి తూచి అడుగేయండి. కుటుంబసభ్యులతో వాదనలు, ఘర్షణల్లో మౌనం పాటించండి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన ఉత్తమం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని సమస్యలు ఉండవచ్చు. స్ఫష్టమైన అవగాహనతో ముందుకెళ్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. ఇతరుల విమర్శలు పట్టించుకోకండి. అవమానకర సంఘటనలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో వేగంగా విజయాలు లభిస్తాయి. కోర్టు బయట పరిష్కారం కారణంగా న్యాయపరమైన వివాదాలకు ముగింపు పలుకుతారు. ఉద్యోగంలో సాహాసోపేతమైన నిర్ణయాలతో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారులకు ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా గడుస్తుంది. కుటుంబంలో వేడుకలు, ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఉద్యోగంలో అధికారుల ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి కటాక్షం ఈ రోజు మీపై పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విశేషమైన లాభాలు గడిస్తారు. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. పిత్రార్జితం ద్వారా లబ్ది పొందుతారు. ఆకస్మిక ధనలాభాలకు కూడా అవకాశం ఉంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో మీ అంచనాలకు తగిన లాభాలు లేకపోవడం నిరాశ కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగంలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ముందస్తు ప్రణాళికతో వృథా ఖర్చులు అదుపు చేయవచ్చు. నూతన గృహ, వాహన యోగాలున్నాయి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులకు, వృత్తి నిపుణులకు ఈ రోజు మంచి లాభదాయకమైన రోజు. ఉద్యోగంలో మంచి లాభాలే కాదు పదోన్నతి పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. మీ సమర్ధతను అధికారులు గుర్తిస్తారు. ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వచ్చిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే కెరీర్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఆవేశానికి లోను కాకుండా శాంతంగా ఉండడం మంచిది. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. శనిధ్యాన శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.