ఆ రాశివారు వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి- లేకుంటే ఇబ్బందులు తప్పవు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 20, 2026 at 12:01 AM IST

Horoscope Today April 20th 2026 : 2026 ఏప్రిల్ 20వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. చిన్న చిన్న పొరపాట్లకు కూడా భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో, ఏకాగ్రతతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఆస్తులకు సంబంధించిన ఆందోళన అధికంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ఉండవు. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహబలం అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి అదృష్టం కూడా తోడవడంతో అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నతి, వ్యాపారంలో ధనయోగాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. స్థిరాస్తులపై నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అనువైన రోజు. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. సరైన ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ప్రయోజనాలు నెరవేరుతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతంగా ఉండడం ప్రధానం. ఒక తీర్థయాత్రకు అవకాశం ఉంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా, ఆర్ధికంగా అనుకూలమైన రోజు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. ఆదాయంలో అభివృద్ధి ఉంటుంది. వ్యాపారానికి నిధులు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. కీలక వ్యవహారాల్లో స్థిరమైన బుద్ధితో నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కుటుంబంలో అపార్థాలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. రుణభారం పెరిగే సూచన ఉంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కృత నిశ్చయంతో ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో సానుకూల పరిణామాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా పురోగతి ఉంటుంది. సామాజికంగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటారు. పిత్రార్జితం ద్వారా లాభపడవచ్చు. భూమి, ఆస్తి లావాదేవీలకు అనుకూలం. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్ర పారాయణ శుభకరం.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఇంట్లో శుభకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, ప్రోత్సాహం లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా మంచి యోగవంతమైన సమయం. స్థిరాస్తి యోగం ఉంది. అవివాహితులకు కల్యాణ యోగం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్షి ధ్యానం శుభకరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా కొన్ని సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఏకాగ్రత లోపించడంతో ఆశించిన ఫలితాలు ఉండకపోవచ్చు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. ఎవరితోనూ వివాదాలకు పోవద్దు. మితిమీరిన కోపం కారణంగా కుటుంబ సంబంధాలు దెబ్బ తింటాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మి నృసింహస్వామి దర్శనం శుభకరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. సమయస్ఫూర్తితో తీసుకునే నిర్ణయాల వలన ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థికంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు తగ్గడం, ఆదాయం పెరగడంతో పొదుపుపై దృష్టి సారిస్తారు. కుటుంబంలో వేడుకలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టకం పఠించడం శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులకు ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. సంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి. ఆస్తులు అభివృద్ధి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించి పదోన్నతులు అందుకుంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో లాభాలున్నాయి. ఆర్థికంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. ధననష్టం సంభవించే అవకాశాలున్నాయి. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. నిర్ణయాల్లో స్పష్టత అవసరం. కుటుంబంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంటుంది. శాంతం, సహనంతో మెలగాల్సి ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక పరంగా అదృష్టం వరించి ఐశ్వర్యవంతులవుతారు. ముఖ్యమైన విషయాల్లో తొందరపాటు లేకుండా నిదానంగా, సహనంతో వ్యవహరించాలి. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. శ్రీవరాహలక్ష్మి నరసింహస్వామి దర్శనం శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధ్యమవుతాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలమైన సమయం. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

