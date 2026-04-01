ఆ రాశివారికి సొంతింటి కల సాకారమవుతుంది- ఒక శుభవార్త వింటారు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!

ETV Bharat / spiritual

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 1, 2026 at 12:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today April 1st 2026 : 2026 ఏప్రిల్​ 1వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధించాలంటే సంపూర్ణ మనోబలం అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందస్తు ప్రణాళికతో ఆటంకాలు అధిగమించవచ్చు. వ్యాపారులు కీలక పెట్టుబడుల విషయాల్లో నిపుణుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆర్థిక సమస్యలు తొలగుతాయి. శాంతి, సహనంతో కుటుంబ సౌఖ్యం వృద్ధి చెందుతుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక సమావేశాలు, చర్చల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. భవిష్యత్ ప్రణాళికలు విజయవంతంగా అమలు చేస్తారు. సొంతింటి కల సాకారమయ్యే దిశగా అడుగులు పడతాయి. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. బంధుమిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో అనిశ్చితి, సందిగ్ధత నెలకొంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగవద్దు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాల్లో పాల్గొంటారు. స్థిరాస్తులు, వారసత్వపు ఆస్తుల గురించిన చర్చలు వాయిదా వెయ్యండి. కుటుంబ సభ్యులతో సహనంతో వ్యవహరించండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి సంతోషం కలిగిస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టడానికి అనువైన సమయం. స్నేహితులు, ప్రియమైన వారితో మంచి సమయం గడుపుతారు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి అందిన శుభవార్తలతో మీ ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి సాధిస్తారు. సమాజంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది. వ్యాపారులు తమ పోటీదారులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రేష్ఠమైన ఫలితాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారం లాభాల బాటలో పయనిస్తుంది. ఆర్థికంగా కీలక వ్యవహారాల్లో మీకు విశేష లాభం చేకూరుతుంది. ప్రజాదరణ, పదవీయోగం సూచన ఉంది. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఒక ముఖ్యమైన వ్యవహారంలో ధనం చేతికి అందుతుంది. ప్రయాణాలు ఫలవంతంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరి మనసులు గెలుచుకుంటారు. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఫలితాలు మాత్రం సంతోషం కలిగిస్తాయి. బుద్ధిబలంతో వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు గడిస్తారు. కుటుంబంలో మనఃసౌఖ్యం లభిస్తుంది. ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. దుర్గాస్తుతి పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. బాధ్యతాయుతంగా మెలగడం వల్ల సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. వ్యాపారంలో నష్టభయం ఉన్నందున కొత్త ప్రణాళికలు వాయిదా వేయడం మంచిది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతంగా వ్యవహరించడం మంచిది. వృథా ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మేలు జరుగుతుంది.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో విజయావకాశాలు మెరుగు పడతాయి. పెట్టుబడులు లాభిస్తాయి. చేపట్టిన ప్రతీ పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. మీ పనితీరును ఉన్నతాధికారులు ప్రశంసిస్తారు. వివాహ ప్రయత్నాల్లో ఉన్నవారికి తారాబలం అనుకూలంగా ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. తారాబలం అనుకూలంగా ఉన్నందున ప్రారంభించిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. సహోద్యోగులు, అధికారుల సహకారం లభిస్తుంది. పదోన్నతి వచ్చే అదృష్టం ఉంది. వ్యాపార సంబంధమైన ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. పిత్రార్జితం ద్వారా లాభపడతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో చక్కగా రాణిస్తారు. మేదోపరమైన చర్చల్లో మీ ఆలోచనలు ఇతరులను ఆకట్టుకుంటాయి. ఆర్థిక పరమైన లావాదేవీలకు అనుకూలమైన సమయం. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా కొన్ని ఇబ్బందులు, ఒత్తిడి ఉండే అవకాశం ఉంది. సందర్భానుసారంగా నడుచుకోవడం మంచిది. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. వ్యాపారంలో కృషికి తగిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. దైవారాధనతో ప్రశాంతత లభిస్తుంది. డబ్బు తెలివిగా ఖర్చు చేయండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనోధైర్యంతో ఎలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులుగానైనా ఎదుర్కొంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సృజనాత్మకత ఆలోచనలతో ముందుకు సాగితే అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది. సకాలంలో బాధ్యతలు నిర్వహించడం వల్ల లాభం పొందుతారు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.