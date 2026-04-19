ఆ రాశి వారికి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు- సన్నిహితుల ద్వారా ఆర్థిక లబ్ది- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!

2026 ఏప్రిల్ 19వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 19, 2026 at 12:01 AM IST

Horoscope Today April 19th 2026 : 2026 ఏప్రిల్ 19వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు లభించక నిరాశ చెందుతారు. గతంలో నిర్లక్ష్యం చేసిన కొన్ని సమస్యలు ఇప్పుడు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆర్థిక పురోగతి లేకపోవడంతో నిరుత్సాహ పడతారు. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారులు ఈ రోజు చేసుకునే ఒప్పందాలు దీర్ఘకాలంలో మంచి ప్రయోజనాలు అందిస్తాయి. వృత్తిరీత్యా చేసే ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో వేడుకలు, ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. బంధు మిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయ సూచనలున్నాయి. అధికారుల సహకారం ఉంటుంది. సన్నిహితుల ద్వారా ఆర్థిక లబ్ది పొందుతారు. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త వింటారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. సృజనాత్మక ఆలోచనలతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో చక్కగా రాణిస్తారు. మీ శ్రమకు, కృషికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోవాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వల్ప ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆదాయం పెరిగినప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం. మొహమాటంతో ఇబ్బందులు రాకుండా చూసుకోండి. వైవాహిక జీవితం మధురంగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనఃసౌఖ్యం ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. వ్యాపారంలో సందర్భోచిత నిర్ణయాలతో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. శుభకార్యాల్లో బంధువులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో విజయావకాశాలు మెరుగవుతాయి. ముందస్తు ప్రణాళికతో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో కీలక మార్పులు జరుగుతాయి. మీ అధికార పరిధి పెరుగుతుంది. వృతి పరంగా చేసే కొన్ని ప్రయాణాలు ఆర్థిక లాభాలు అందిస్తాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనంతో వ్యవహరించడం మంచిది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మహాలక్ష్మి అష్టకం పఠించడం ఐశ్వర్యకారకం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషి, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందవచ్చు. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. వ్యాపారానికి నిధులు, పెట్టుబడులు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ముందుచూపుతో ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా శుభ సమయం. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. సొంతింటి వ్యవహారంలో కీలక పురోగతి ఉంటుంది. ప్రయాణాలు, ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం క్రమేపీ క్షీణించే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించాలి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం ఉత్తమం.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ధర్మసిద్ధి ఉంది. ధర్మబద్ధంగా చేసే పనులకు ఇతరుల సహకారం తోడ్పడుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు చేతికి అందుతుంది. ఆస్తులు, భూములకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు వాయిదా వేయండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో మొండి పట్టుదల విడిచి రాజీ ధోరణి అవలంబించడం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీరు అనుసరించే ధర్మమే మిమ్మల్ని ఉన్నతంగా నిలబెడుతుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. ఉద్యోగంలో అధికారుల ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. వ్యాపారంలో ధనలాభాలు ఉంటాయి. కీలమైన విషయాల్లో తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనిఒత్తిడి, శ్రమ పెరుగుతాయి. అనాలోచిత నిర్ణయాలతో ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణిస్తుంది. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. కుటుంబ వ్యవహారాలు నిర్లక్ష్యం చేయడం మంచిది కాదు. స్థిరాస్తి వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అభయ ఆంజనేయస్వామి ఆరాధనతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

