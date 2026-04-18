ఆ రాశి వారికి అనారోగ్య సమస్యలు- కుటుంబంలో గొడవలు- శివారాధన శ్రేయస్కరం.

2026 ఏప్రిల్ 18వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : April 18, 2026 at 12:08 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో బుద్ధిబలంతో వ్యవహరిస్తే ఆటంకాలు తొలగుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో దూకుడు తగ్గించుకుని అలోచించి ముందడుగు వేస్తే విజయం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు. శత్రువులను ఓ కంట కనిపెడుతూ ఉండడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఆంజనేయస్వామి దండకం పఠిస్తే ఆపదలు తొలగుతాయి.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు కలిసివస్తాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. భవిష్యత్ ప్రణాళికలు వేస్తారు. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వర్తక, వ్యాపారాలకు ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీరు పట్టింది బంగారం అవుతుంది. వ్యాపారంలో ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది, పెట్టుబడులు మంచి లాభాలనిస్తాయి. ఉద్యోగంలో సాహసోపేతమైన విజయాలు ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యులతో, బంధువులతో సంబంధ భాంధవ్యాలు పెంచుకోవడం మంచిది. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న విభేదాలు ఉండవచ్చు. శాంతంగా వ్యవహరించడం మంచిది. ఆరోగ్యపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. కీలక విషయాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఆర్థిక సమస్యలు తొలగుతాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో కలిసి వేడుకలు, ఉత్సవాల్లో పాల్గొంటారు. భవిష్యత్తుకు సంబంధించి ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తిచేస్తారు. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొంత శ్రమ పెరుగుతుంది. సరైన ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తే శ్రమ తగ్గుతుంది. విదేశీ బంధువుల నుంచి అందిన శుభవార్తలు మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో వాదులాటకు దూరంగా ఉండండి. శని శ్లోకాలు పఠించడం మంచిది.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చక్కటి ప్రణాళికతో ముందుకెళ్లి అనుకున్నది సాధిస్తారు. గత కొంతకాలంగా ఇబ్బంది పెడుతున్న సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా మిశ్రమ ఫలితాలు ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకుంటే ఆర్థిక సమస్యలు ఉండవు. కుటుంబంలో చిన్నపాటి సమస్యలు ఉంటాయి. ఓర్పుతో వ్యవహరించాల్సిన సమయం. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గణపతి ఆరాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పెద్దల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందుతారు. అన్ని విషయాల్లో అనుకూలత ఉండడంతో ఆనందంగా కాలం గడుపుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ప్రియమైన వారితో చేసే ప్రయాణం ఆనందకరంగా సాగుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇష్టకార్యసిద్ధి ఉంటుంది. తలపెట్టిన పనులన్నీ నిరాటంకంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో మనోధైర్యంతో అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరగడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. కుటుంబ వాతావరణం సానుకూలంగా ఉంటుంది. శారీరకంగా, మానసికంగా శక్తివంతంగా ఉంటారు. అనారోగ్య సమస్యల నుంచి కొంత ఉపశమనం కలుగుతుంది. దుర్గాదేవి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అంత అనుకూలంగా లేనందున ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. కొత్త ప్రయత్నాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఉద్యోగంలో సమయపాలనతో వ్యవహరిస్తే ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. ధననష్టం సంభవించవచ్చు. అవమానకర సంఘటనలకు, ప్రమాదకర పరిస్థితులకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆర్థిక లావాదేవీలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో నిర్ణయాధికారం మీదే అవుతుంది. వ్యాపారంలో మీ కృషికి రెట్టింపు లాభాలు అందుకుంటారు. ప్రయాణాలు ఫలవంతంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ఒత్తిడి అధిగమిస్తారు. వ్యాపారంలో కొన్ని సంఘటనలు నష్టానికి కారణమవుతాయి. ప్రతి అడుగు ఆచి తూచి వేయాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థికపరమైన పురోగతి ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో విభేదాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభకరం.