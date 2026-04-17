ఆ రాశివారికి జీవిత భాగస్వామితో విభేదాలు- నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయ్!
2026 ఏప్రిల్ 17వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : April 17, 2026 at 12:01 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉత్తమమైన పనితీరు కనబరచడం ద్వారా పదోన్నతులకు అవకాశాలు మెరుగు పడతాయి. ఆర్థిక లావాదేవీల నిర్వహణలో జాగ్రత్త వహించండి. చట్టపరమైన కార్యకలాపాలకు ఈ రోజు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులకు ఈ రోజు ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడులు మంచి లాభాలు అందిస్తాయి. ఉద్యోగంలో కీలక మార్పులు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి అందిన ఒక శుభవార్త ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది. చిన్ననాటి స్నేహితులను కలుసుకుని ఆనందంగా గడుపుతారు. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. మీ ప్రతిభ, పనితీరుకు అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరగడమే కాకుండా, పాత బాకీలు కూడా వసూలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా ఈ రోజు మంచి ఫలితాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. శుభకార్యాల మూలంగా ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో తొందరపడకుండా సహనంతో మెలగాలి. కుటుంబంలో అభిప్రాయభేదాలు రాకుండా చూసుకోండి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. బంధువుల వల్ల అధిక ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు రాకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగులు కార్యాలయ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. శత్రువుల నుంచి అపాయం పొంచి ఉంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో మొహమాటానికి పోవద్దు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. దైవబలం సహకరిస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. మీ సంతోషాన్ని అందరితో పంచుకుంటారు. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆర్థికపరమైన విజయాలు సంతృప్తి కలిగిస్తాయి. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ నైపుణ్యానికి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో ధనయోగాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. మీడియా రంగం వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందుకుంటారు. సన్మాన సత్కారాలు పొందుతారు. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మేలు జరుగుతుంది. పదోన్నతులకు అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వ్యాపార సంబంధిత ప్రయాణాలు ఫలవంతంగా ఉంటాయి, ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. పెద్దల సహకారంతో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అధికారుల ప్రశంసలు దక్కుతాయి. వ్యాపారంలో మనోబలంతో ముందుకు సాగి మంచి ఫలితాలు రాబట్టుతారు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో స్వల్ప విభేదాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఓర్పు, సహనంతో ప్రయత్నిస్తే శాంతి నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. మీ ఖ్యాతి, ప్రజాదరణ పెరుగుతాయి. పలు మార్గాల నుంచి ఆర్థిక పరమైన లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. ఆత్మవిశ్వాసంతో చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో అదనపు బాధ్యతలు స్వీకరించాల్సి ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబ పరంగా కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన అన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తి కావడంతో ప్రశాంతంగా ఉంటాయి. మానసిక సౌఖ్యం ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. బంధు మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. దుర్గాదేవి ధ్యానం శుభకరం.