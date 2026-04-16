ఆ రాశి వారికి నేడు ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వల్ప ఆటంకాలు- శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం మేలు!

2026 ఏప్రిల్ 16వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : April 16, 2026 at 12:00 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో నూతన ప్రయత్నాలు విజయవంతమవుతాయి. వ్యాపారంలో భాగస్వాముల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆర్థికంగా స్థిరమైన నిర్ణయాలతో ముందుకు సాగితే శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనారోగ్యం కారణంగా ప్రారంభించిన పనులు అసంపూర్ణంగా మిగులుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల విజయం సాధించవచ్చు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. వ్యయాలను అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ పెంచాలి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కాలం అనుకూలిస్తోంది. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించవచ్చు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. బంధువులతో సంబంధాలు మెరుగు పడతాయి. ఉద్యోగంలో అధికారుల ప్రశంసలు మీలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎదురైన ఆటంకాలు పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో శ్రేయోభిలాషుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. ఉన్నతాధికారులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. వ్యాపారంలో కార్యసిద్ధి, విజయం ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరమైన పురోగతికి అవకాశాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భుజంగ స్తోత్రం పారాయణ శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. వ్యాపారులు కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది మంచిరోజు కాదు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. కోపావేశాలు నియంత్రించుకోండి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. ఓర్పు, సహనంతో పరిస్థితులు మెరుగవుతాయి. ఆరోగ్యాన్ని శ్రద్ధగా కాపాడుకోండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. లక్ష్యసాధనలో విశేషమైన పట్టుదలతో ముందుకెళ్లి విజయం సాధిస్తారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. నూతన వస్తువాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందుకుంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఖర్చులు పెరిగే సూచన ఉంది. ఆరోగ్య పరంగా గతంలో నిర్లక్ష్యం చేసిన సమస్యలు ఇప్పుడు ఇబ్బంది పెడతాయి. వృత్తి పరంగా కొన్ని పరిస్థితులు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. కుటుంబంలో కలహ సూచన ఉంది కాబట్టి కోపాన్ని అదుపులో పెట్టుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శని ధ్యానంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు వృత్తి పరంగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రద్ధ, ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోవాలి. ఆర్థిక సమస్యలు ఉండవచ్చు. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో కోపాన్ని అదుపులో పెట్టుకొని శాంతంగా ఉండాలి. లేకుంటే సంబంధాలు దెబ్బతింటాయి. అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఉత్సాహం, శ్రద్ధ తగ్గకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంలో కలహాలు మానసిక ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. సామాజికంగా మీ కీర్తికి, హోదాకు భంగం కలిగించే సంఘటనలు జరగవచ్చు. వృత్తి పరమైన పురోగతి నిరుత్సాహం కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేయడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివ పంచాక్షరీ మంత్రజపం ఆపదలు తొలగిస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఇష్టకార్యసిద్ధి ఉంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నతి, గౌరవం లభిస్తాయి. అధికారుల సహకారంతో ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరమైన సమస్యలు తొలగడంతో ఆనందంగా ఉంటారు. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వల్ప ఆటంకాలున్నప్పటికీ బుద్ధిబలంతో విజయం సాధిస్తారు. డబ్బుకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో వాదనలు, కలహాలకు దూరంగా ఉండండి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఓర్పు, సహనంతో కుటుంబంలో శాంతి నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.