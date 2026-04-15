ఆ రాశి వారికి ఉద్యోగంలో అనుకూల ఫలితాలు- శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం!

2026 ఏప్రిల్ 15వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
Published : April 15, 2026 at 12:01 AM IST

Horoscope Today April 15th 2026 : 2026 ఏప్రిల్ 15వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ ప్రతిభతో ఉద్యోగంలో కీర్తి, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందగలరు. వ్యాపారంలో చక్కగా రాణిస్తారు. సమాజంలో మీ గౌరవం, ఖ్యాతి పెరుగుతాయి. కొత్త కార్యక్రమాలు, ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టేందుకు అనువైన సమయం. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. అవివాహితులకు కళ్యాణయోగం ఉంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు వ్యాపారపరంగా అద్బుతమైన రోజు. పెట్టుబడులు, లాభాల రూపంలో విశేషమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు రాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. ఉద్యోగంలో మంచి గుర్తింపు, కీర్తి సాధిస్తారు. కీలక వ్యవహారాల్లో సహోద్యోగుల సహకారం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయత్నాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకుని శాంతంగా వ్యవహరించాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. విలాసవంతమైన వాటిపై అధికంగా ఖర్చు చేస్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పని కట్టుకుని ఆటంకాలు సృష్టించే వారుంటారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. గ్రహసంచారం అంత అనుకూలంగా లేనందున ప్రారంభించిన పనుల్లో పట్టుదల, ఏకాగ్రత అవసరం. ప్రతికూల ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండండి. ఖర్చులు, రుణభారం పెరిగే సూచన ఉంది. మీ పరుష వాక్కులు ఇతరులకు బాధ కలిగించవద్దు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఒక సంఘటన మీకు సంతోషం కలిగిస్తుంది. వ్యాపారంలో భాగస్వాములతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శన శుభకరం.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. వ్యాపారంలో కీలక నిర్ణయాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. దుర్గాదేవి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. తలపెట్టిన పనులు సఫలం అవుతాయి. దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలకు, స్థిరాస్తి పెట్టుబడులకు ఇది మంచి రోజు. ముందుచూపుతో వ్యవహరించి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు, లాభాలు అందుకుంటారు.తోటివారితో మీ ఆనందాన్ని పంచుకుంటారు. సమాజంలో గౌరవం, ప్రతిష్ట పెరుగుతాయి. ధనవస్త్ర లాభాలు కలవు. పెద్దల ఆశీస్సులు మేలు చేస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఆంజనేయస్వామి దండకం పఠించడం శుభకరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మనోధైర్యంతో వ్యవహరించి సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు రాబట్టుతారు. ఉద్యోగంలో అనుకూలత ఉంటుంది. ప్రమోషన్ ఛాన్స్ ఉంది. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరగడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ముఖ్య వ్యవహారాల్లో మొహమాటాలకు పోకుండా ముక్కుసూటిగా ఉండడం వలన లాభపడతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) :ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి కావాలంటే శ్రద్ధ, పట్టుదల అవసరం. వ్యాపారంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సంబంధాలు బలోపేతం చేసుకోవడం అవసరం. ప్రయాణాల్లో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది కాబట్టి అన్ని రంగాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలక వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కొందరు తప్పుదోవ పట్టించే ప్రమాదముంది కాబట్టి ఆచి తూచి అడుగేయండి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ప్రశాంతతనిస్తుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. శుభకార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేయడం వలన ఉద్యోగంలో సత్ఫలితాలు పొందుతారు. వ్యాపారంలో నష్టాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబ సభ్యులు, ప్రియమైనవారితో వాగ్వివాదాలకు తావు లేకుండా ఆవేశాన్ని అదుపులో పెట్టుకోండి. డబ్బు తెలివిగా ఖర్చు చేయాలి. ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

