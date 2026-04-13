ఆ రాశివారికి కల్యాణ యోగం- వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు!
2026 ఏప్రిల్ 13వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : April 13, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today April 13th 2026 : 2026 ఏప్రిల్ 13వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పనిపట్ల మీరు చూపే శ్రద్ధ, నిబద్ధత మిమ్మల్ని ఉన్నతంగా నిలబెడుతుంది. వ్యాపారంలో స్థిరమైన నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తెలివిగా, జాగ్రత్తగా వ్యవహరించండి. మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టి అపకీర్తి కలిగించే వారు ఎదురవుతారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోధైర్యాన్ని కోల్పోకండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. అభయ ఆంజనేయస్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహంతో ప్రారంభించిన పనులన్నీ సజావుగా సాగుతాయి. ఒక ముఖ్యమైన పనిలో అనూహ్యమైన విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరమైన సమస్యలు తొలగుతాయి. డబ్బుకు లోటుండదు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. కుటుంబసభ్యులతో కలిసి విహారయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి నిరుత్సాహం కలిగిస్తుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు అనుకూలం కాదు. ఆర్థిక పరంగా పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా ఉండవు. అనవసర ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. ఆనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో ఆటంకాలు, సవాళ్లను విజయవంతంగా ఎదుర్కొంటారు. ఎంతటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో అయినా విజయంతో తిరిగి వస్తారు. లక్ష్య సాధనకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. మిత్రుల వల్ల ఆర్థికంగా మేలు జరుగుతుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
సింహం (Leo) :సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మేలు జరుగుతుంది. అధికారయోగం ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఒక వార్త విచారం కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఖర్చులు అదుపు తప్పకుండా చూసుకోండి. నవగ్రహ స్తోత్ర పారాయణతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తినిపుణులకు, వ్యాపారులకు ఈ రోజు అద్భుతమైన రోజు. వృత్తి పరంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఇతరులు అసూయపడేలా ఎదుగుతారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. శుభకాలం నడుస్తోంది. ఈ శుభ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే అన్నివిధాలా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉత్సాహంగా పనిచేసి మంచి పేరు తెచ్చుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించండి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. విఘ్న వినాయకుని దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు వాయిదా వేయకుండా సకాలంలో పూర్తి చేస్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. బద్దకాన్ని దరిచేరనీయకండి. కీలక విషయాల్లో అజాగ్రత్త అపవాదులను దారితీస్తుంది. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. నూతన ఆదాయ వనరుల కోసం అన్వేషిస్తారు. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు నిరాశ కలిగిస్తాయి. కృషికి తగిన ప్రతిఫలం ఉండకపోవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో అభిప్రాయభేదాలు అపార్ధాలకు దారితీస్తాయి. మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్య పరమైన సమస్యలు తప్పక పోవచ్చు. సూర్య ఆరాధన రక్షిస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శుభసమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. సమాజంలో పేరొందిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడుతాయి. ఆర్థికంగా భవిష్యత్ ప్రణాళికలు అమలు చేస్తారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. నూతన గృహ వాహన యోగాలున్నాయి. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ప్రతిభతో అనేక లాభాలు పొందుతారు. ప్రారంభించిన ప్రతి పని విజయవంతమవుతుంది. ఆర్థికంగా పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను అందిస్తాయి. మీ శత్రువులు ఓటమి పాలవుతారు. అవివాహితులకు కల్యాణ యోగం ఉంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గత కొంతకాలంగా ఇబ్బంది పెట్టిన పరిస్థితుల నుంచి బయటపడతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. వ్యాపారంలో ముందుచూపు, పటిష్టమైన ప్రణాళికతో విజయం సాధిస్తారు. ధనలాభాలు ఉన్నాయి. స్నేహితుల ద్వారా ఆర్థికపరమైన ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.