ఆ రాశివారికి అనారోగ్య సమస్యలు- ఆర్థిక ఇబ్బందులు- శ్రీరామనామ జపం శుభకరం!

2026 ఏప్రిల్ 12వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 12, 2026 at 12:01 AM IST

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహబలం అనుకూలంగా ఉంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఊహించని శుభ ఫలితాలు సాధిస్తారు. అధికారుల ప్రోత్సాహంతో ప్రారంభించిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. పలు మార్గాల నుంచి ధనలాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీరామనామ జపం శుభకరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో అభివృద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తిస్తారు. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా అధిగమించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఏకాగ్రతతో పనిచేయాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. వారసత్వపు ఆస్తులకు సంబందించిన సమస్యలతో ఆందోళన చెందుతారు. ఖర్చులు పెరగడంతో అశాంతిగా ఉంటారు. అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో పోటీ పెరగవచ్చు. కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి అడుగేయండి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉండవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. పనిభారం పెరుగుతుంది. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. కుటుంబంలో శాంతి, సమన్వయం నెలకొంటాయి. శత్రుభయం పొంచి ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. డబ్బు వృథాగా ఖర్చవుతుంది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో అనుకూల యోగాలున్నాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. ప్రారంభించిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారంలో సమయానుకూలంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. మీ కోప స్వభావంతో సంబంధాలు దెబ్బ తినకుండా చూసుకోండి. కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. పెద్దలతో సౌమ్య సంభాషణ మేలు చేస్తుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం వలన ప్రశాంతత కలుగుతుంది.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులకు ఈ రోజు శుభ ప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు. సంతానం నుంచి శుభవర్తమానం అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్ర పారాయణం శుభాన్నిస్తుంది.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వల్ప ఆటంకాలున్నప్పటికీ అంతిమంగా విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో నష్టాలు వస్తాయి. ఒత్తిడికి గురికాకుండా చూసుకోండి. బంధువులతో ఆచి తూచి నడుచుకోండి. కొందరి ప్రవర్తన మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం ఏదైనా అన్నింటా విజయం సాధిస్తారు. మీ సమర్థతతో అందరినీ మెప్పిస్తారు. ప్రమోషన్ ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో గౌరవం, విజయం చేకూరుతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. వ్యాపారంలో నిపుణుల సలహాలు పాటించడం వలన లాభాలు పెరుగుతాయి. ఖర్చులు పెరగవచ్చు. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సమస్యలు తీవ్రమైన ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం కోసం గట్టిగా కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు అశ్రద్ధ చేయవద్దు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

