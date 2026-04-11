ఆ రాశి వారు నేడు తీసుకున్న నిర్ణయాలు అందరికీ ఆదర్శం- వృత్తి వ్యాపారాల్లో ధనలాభం!

2026 ఏప్రిల్ 11వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : April 11, 2026 at 12:01 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో నూతన అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో ప్రణాళికాబద్ధంగా నడిస్తే లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ముందుచూపుతో వ్యవహరించడం వలన ఖర్చులు తగ్గుతాయి. కుటుంబంలో మానసిక ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగితే అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిరీత్యా దూరప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక సంఘటన సంతోషం కలిగిస్తుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. విదేశీ బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోబలంతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు సాధ్యమే! అవసరానికి సహాయం చేసే వారుంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఒక ఊహించని సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడుస్తుంది. కుటుంబంలో వేడుకలు, ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. వ్యాపారులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక లాభాలకు కూడా అవకాశం ఉంది. ప్రియమైనవారితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఎవరితోనూ వాదనల్లోకి దిగవద్దు. కుటుంబ సంబంధాలు బలపరచుకోవడం శ్రేయస్కరం. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం వలన మేలు జరుగుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు వుంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో ముందుకుసాగి ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. పెద్దల సహకారం లభిస్తుంది. కొన్ని సంఘటనలు బాధ కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. షేర్స్ లోనూ, స్టాక్స్ లోనూ పెట్టుబడులు పెట్టకండి. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున ప్రతి పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు పొందుతారు. ఆర్థికాభివృద్ధికి అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. మీ పట్టుదల కారణంగా చేపట్టిన పనులన్నీ విజయవంతం అవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేసే సంఘటనలు జరుగుతాయి. వ్యాపారులు కొత్త వెంచర్లు మొదలుపెట్టడానికి ఈ రోజు మంగళకరంగా ఉంటుంది. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. బంధువులతో సంబంధ బాంధవ్యాలు మెరుగవుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు శుభఫలితాలు అందుకునే సమయం. మీ బుద్ధి కుశలతతో, సమయస్ఫూర్తితో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. క్లిష్టమైన సమస్యలు సునాయాసంగా పరిష్కరించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఊహించని ధనలాభాలతో మానసికంగా ఉల్లాసంగా ఉంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ ఛాన్స్ ఉంది. సరైన ప్రణాళికతో వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. అవసరానికి ధనసహాయం అందుతుంది. బంధుమిత్రుల సూచనలు పాటించకపోతే ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ప్రణాళిక లోపంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాల్లో అలసట పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో స్వల్ప వివాదాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. నవగ్రహ ధ్యానం శాంతినిస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో విజవంతంగా పూర్తవుతాయి. కీలక సమావేశాలు చర్చల్లో మీ ఆత్మవిశ్వాసం అద్బుతాలు చేస్తుంది. మీ వాక్పటిమకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శనిధ్యానం శుభాన్నిస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో దృఢమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ధనలాభం సూచనలున్నాయి. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. అవివాహితులకు కళ్యాణయోగం ఉంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందం నింపుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శన శుభకరం.