ఆ రాశి వారికి కఠిన పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి- అన్ని విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి!

Published : April 10, 2026 at 12:01 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అంత అనుకూలంగా లేనందున అన్ని విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఉద్యోగులకు పనిప్రదేశంలో కఠిన పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. ప్రతి అడుగు ఆచి తూచి వేయాలి. ఉన్నతాధికారులతో సౌమ్యంగా వ్యవహరించడం మేలు చేస్తుంది. వ్యాపారులు ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో క్రమంగా పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శని ధ్యానంతో పరిస్థితులు చక్కబడతాయి.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనిభారం పెరగడంతో అవిశ్రాంతంగా పనిచేయడం మీ ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. వ్యాపారంలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి కాబట్టి కొత్త పనులకు ఈ రోజు దూరంగా ఉండండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో కోపాన్ని, మాటలను నియంత్రణలో పెట్టుకోవడం మంచిది. పెరుగుతున్న ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ పట్టుదల విజయానికి దారితీస్తుంది. వృత్తి పరంగా నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. వచ్చిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే మంచిది. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. కుటుంబ సమస్యలకు సున్నితంగా స్పందించడం వల్ల సంబంధాలు బలపడతాయి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. అవసరానికి ధనసహాయం అందుతుంది. మాతృవర్గం నుంచి అందిన ఓ శుభవార్త మీ ఇంటి వాతావరణాన్ని ఆహ్లాదభరితం చేస్తుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలతో కలత చెందుతారు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఏకాగ్రతతో పనిచేస్తే ప్రశంసలు, గుర్తింపు దక్కుతాయి. వ్యాపారంలో మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగానే ఉంటుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓర్పు, సహనంతో మెలగడం మంచిది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. నైపుణ్యాలు మెరుగు పరచుకోవడం ద్వారా ఉన్నత స్థానం లభించే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారంలో స్థిరమైన నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. మీ అనిశ్చిత మనస్తత్వం కారణంగా ఖ్యాతి తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఆర్థికపరమైన ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులకు ఈ రోజు గొప్ప ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టేందుకు మంచి రోజు. మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో ఆశించిన పదోన్నతులు అందుకుంటారు. మీ తల్లిగారి అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఆస్తి వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మనోబలాన్ని పెంచుతుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని ఆటంకాలున్నప్పటికీ క్రమంగా పరిస్థితులు మెరుగవుతాయి. అన్ని రంగాల్లో పనిఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఫలితాలు మాత్రం నిరాశ పరుస్తాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోవద్దు. ఆర్థిక లావాదేవీలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించండి. కుటుంబ సభ్యులతో వాదప్రతివాదనలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. శత్రువుల కదలికలపై ఓ కన్నేసి ఉంచండి. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలక వ్యవహారాల్లో ముందడుగు వేస్తారు. తలపెట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆర్థికంగా పుంజుకుంటారు. వ్యాపారంలో ఆర్థిక లాభాలు సంతోషం కలిగిస్తాయి. సామాజిక సమావేశాల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో ఊహించని సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో పురోగతి నిరాశ పరుస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. చట్టపరమైన వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. వాహన ప్రమాదాలు జరగడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండండి. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ రోజు సామాజికంగా, ఆర్ధికపరంగా అభివృద్ధి చెందుతారు. స్థిరమైన నిర్ణయాలతో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కీలక విషయాల్లో ముందడుగు పడుతుంది. గొప్పవారితో పరిచయాలు ఏర్పడుతాయి. సమాజంలో మీ ప్రతిష్ఠ పెరుగుతుంది. ఆర్ధికపరంగా, వృత్తిపరంగా, మీకు లాభాలు, పదోన్నతులు లభించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. కుటుంబంలో సంతోషం, శాంతి నెలకొంటాయి. సంతానం పురోగతి ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. గణపతి దర్శనం శుభకరం.