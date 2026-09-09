ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి అనారోగ్య సమస్యలు- ఆర్థిక ఇబ్బందులు- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!

2026 సెప్టెంబర్​ 9వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
రాశిఫలాలు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2026 at 12:02 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today 9th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్​ 9వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు సమర్థవంతంగా పూర్తిచేసి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ఆర్థికంగా ధనలాభాలు పొందే అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మంచి కాలం కొనసాతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి సాధిస్తారు. వ్యాపార నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఆర్థిక స్థితి మరింత బలపడుతుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలకు సంబంధించిన చర్చలు జరుగుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి లోపించడం అసంతృప్తి కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు లేకుండా నిదానించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. నిరాశావాదం విడిచి ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే మేలు జరుగుతుంది. కుటుంబ సమస్యలు పరిష్కరించడం కష్టతరం అవుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు ఉన్నప్పటికీ పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు నియంత్రించండి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఒక తీర్థయాత్రకు అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్నివిధాలా అనుకూలమైన కాలం కొనసాగుతోంది. మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో ప్రతి ప్రయత్నం విజయవంతం అవుతుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి దర్శనం శుభప్రదం.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో విజయం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. బంధుమిత్రులతో, కుటుంబ సభ్యులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహాల అనుకూలత మిశ్రమంగా ఉన్నప్పటికీ పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే విజయాలు సాధ్యమవుతాయి. ఉద్యోగంలో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. బాధ్యతల నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం తగదు. వ్యాపారంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు ఉపయోగపడతాయి. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. విఘ్న వినాయకుని దర్శనం శుభకరం.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టకరంగా ఉంటుంది. వృత్తిలో పురోగతి, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ ఆశయాలు నెరవేరుతాయి. పదోన్నతులతో మీ హోదా పెరుగుతుంది. భూ, గృహ, ధనలాభాలు అనుకూలిస్తాయి. సమాజంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. దైవ దర్శనాల కోసం తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషకరంగా సాగుతుంది. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి తగ్గి అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. వ్యాపారులు ఈ రోజు మంచి లాభాలు గడిస్తారు. ఆర్థిక పురోగతి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ధార్మిక, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత అవకాశం, గౌరవం లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. సమాజంలో పేరు, ప్రతిష్టలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అధికం కాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. దైవానుగ్రహంతో ఆరోగ్యం, సంపద, సంతోషం సిద్ధిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొంత జాగ్రత్త వహించాలి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సూచనలు ఉపయోగపడతాయి. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ పాటించండి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. తీర్థయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ సమర్ధతను నిరూపించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఆర్థికంగా సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు రాబట్టుతారు. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

బ్రహ్మోత్సవాలకు ముందు ఆలయాన్ని ఎందుకు శుద్ధి చేస్తారు? కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం విశేషాలివే!

చింతలు తీర్చే ఆంజనేయ స్వామి - వనపర్తిలోని శ్రీ చింతల ఆంజనేయ ఆలయ విశేషాలు ఇవే!

TAGGED:

DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.