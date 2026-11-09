ఆ రాశివారు పట్టుదలతో పనిచేస్తే విజయం తథ్యం- సూర్యనారాయణస్వామి ఆరాధన మేలు!
2026 నవంబరు 9వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 9, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today 9th November 2026 : 2026 నవంబరు 9వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పోటీ పరిస్థితులు నెలకొన్నప్పటికీ సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొంటారు. వివేకంతో తీసుకునే నిర్ణయాలతో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. ఆదాయాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభ సమాచారం అందుకుంటారు. పరస్పర అవగాహనతో కుటుంబ బంధాలు బలపడతాయి. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కర్తవ్యనిష్ఠతో పదోన్నతులకు మార్గమం సుగమం అవుతుంది. వ్యాపారంలో పురోగతి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలక విషయాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పట్టుదలతో ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు రాబట్టుతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో కొంత జాగ్రత్త అవసరం. డబ్బు ఆచి తూచి ఖర్చు చేయాలి. పెట్టుబడుల విషయంలో ఆలోచించి అడుగేయాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో పరస్పర అవగాహన అవసరం. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనారాయణస్వామి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ వృత్తిజీవితం ఓ కీలక ఘట్టానికి చేరుతుంది. ఉద్యోగంలో బదిలీ, ప్రమోషన్, జీతం పెంపు వంటి ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. వృత్తి పరంగా మీ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివాష్టకం పఠించడం శ్రేయోదాయకం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పాత పరిచయాలు, స్నేహాలను పునరుద్ధరించుకునేందుకు, కొత్త పరిచయాలు పెంచుకునేందుకు ఇది మంచి సమయం. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్ధికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో వేడుకలు జరుగుతాయి. స్నేహితులు, బంధువులు రాకతో ఇంట్లో ఆహ్లాకదరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. సౌభాగ్య యోగం ఉంది. మీ ప్రతిభతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. పని ప్రదేశంలో మీ అభిప్రాయాలకు, నిర్ణయాలకు గౌరవం పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో పోటీదారులపై పైచేయి సాధిస్తారు. ఆదాయాభివృద్ధికి మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. భవిష్యత్ ప్రణాళికలు అమలు చేయడానికి సరైన సమయం. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. సన్నిహితుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. వృత్తి పరంగా ఎదురయ్యే నూతన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఆర్థికంగా వెసులుబాటు లభిస్తుంది. భాగ్య స్థానంలో శుక్ర యోగం వలన విశేషమైన ధనప్రవాహం ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధన శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు యోగదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కార్యదక్షతకు, సమర్ధతకు తగిన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అధికారులు పదోన్నతులతో ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. సన్నిహితుల ద్వారా నూతన ఆదాయమార్గాలు పెరుగుతాయి. స్థిరాస్తి వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. జీవిత భాగస్వామితో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలు ఆశించిన విధంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మంగళప్రదం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఆహ్లాదకరంగా సాగిపోతుంది. శుభకార్యాల్లో బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ నైపుణ్యాలకు తగిన ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు వివేకంతో పరిష్కరించుకోవాలి. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ అనుభవానికి విశేషమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. పని ప్రదేశంలో బహుమతులు, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో క్రమశిక్షణతో నడుచుకోవాలి. సమయం అంత అనుకూలంగా లేనందున ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో క్లిష్టమైన బాధ్యతలు సమర్ధవంతంగా నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు విజయవంతంగా కొనసాగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. విదేశాల నుంచి శుభవార్త అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి కావాలంటే పట్టుదల, సహనం అవసరం. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో కీలక సందర్భాల్లో మీ అనుభవం బాగా ఉపయోగ పడుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు అదుపు చేయడం అవసరం. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం అండగా నిలుస్తుంది. ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
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